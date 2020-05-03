Разведслужбы Запада обвиняют Китай в сокрытии данных о COVID-19

Вадим Карасев

Разведки США, Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии заявили, что руководство Китая цеенаправлено скрывало, а впоследствие распорядилось об уничтожении всех сведений о вспышке коронавирусной инфекции в стране.

Как следует из представленного доклада служб специального назначения разведывательного союза “Пять глаз” Пекин был в курсе способа передачи нового инфекционного заболевания от человека к человеку с самого начала, однако скрывал данную информацию длительное время.

Также в документе присутствуют обвинения в сокрытии данных, что увеличило риск и масштабы заболевания в других странах.

Кроме того западные спецслужбы заявили о том, что в китайских лабораториях по распоряжению Национального комитета здравоохранения страны были уничтожены любые доказательства наличия SARS-CоV-2, в частности биоматериал для создания эффективной вакцины.

Часть доклада посвящена долгому отсутствию реакции на вспышку неизвестного заболевания со стороны ВОЗ.

По некоторым разведданным, ученые Уханьского института вирусологии незадолго до начала заболевания обнаружили образцы коронавируса в одной из Юньнаньских пещер и работали над синтезом вируса, выведенного из организма летучих мышей. Поскольку на генном уровне вирус из лаборатории не совпал с SARS-CоV-2 китайские ученые забили тревогу.

При этом западные разведчики неоднозначны в вопросе происхождения вируса. Так, в частности, США уверены, что COVID-19 имеет лабораторное происхождение. И президент Трамп неоднократно заявлял в своих выступлениях о необходимости возложения ответственности на Китай за пандемию.

Однако, как сообщают Известия, американские ученые не подтвердили искусственное происхождение коронавируса. По их мнению, вирус все же произошел от животных.

Россия не поддерживает страны Запада в обвинениях в адрес Китая. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров осудил попытки США обвинить Китай в пандемии.

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