Репетиция воздушной части парада Победы пройдет 4 мая

Влада Некрасова

Репетиция воздушной части Парада Победы пройдет в Москве в понедельник, следует из сообщения на сайте Росавиации.

Ведомство отмечает, что в московской воздушной зоне начинается подготовка к воздушной части Парада Победы 2020 года. Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) в РФ ведет работу по минимизации ограничений в воздушном пространстве страны.

"В соответствии с представлением от Минобороны РФ для проведения тренировок воздушной части Парада Победы в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года (резервные дни – 5 и 6 мая). Также будут установлены аналогичные ограничения непосредственно при проведении воздушной части Парада 9 мая", - говорится в сообщении.

"Вводимые ограничения на использование воздушного пространства окажут влияние на работу международных аэропортов московской зоны. Во время проведения тренировок и непосредственно парада в указанные дни для обеспечения безопасности использования воздушного пространства будут введены ограничения на работу аэропортов", - отмечает Росавиация.