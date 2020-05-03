Россия сняла временный запрет на экспорт масок и средств защиты

Алексей Вольцев

Правительство России объявило о снятии временного запрета на экспорт средств индивидуальной защиты и масок. Соответствующий документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Признать утратившими силу постановление правительства РФ от 2 марта "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из РФ, постановление правительства РФ от 2 апреля "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 2 марта", – приводит слова из документа "Москва 24".

Подчеркивается, что постановление вступает в силу со дня подписания.

сообщало, что для торговых центров могут снизить НДС из-за COVID.