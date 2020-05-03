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Россия сняла временный запрет на экспорт масок и средств защиты

Россия сняла временный запрет на экспорт масок и средств защиты
Правительство России объявило о снятии временного запрета на экспорт средств индивидуальной защиты и масок. Соответствующий документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Признать утратившими силу постановление правительства РФ от 2 марта "О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из РФ, постановление правительства РФ от 2 апреля "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 2 марта", – приводит слова из документа "Москва 24".

Подчеркивается, что постановление вступает в силу со дня подписания.


сообщало, что для торговых центров могут снизить НДС из-за COVID.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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