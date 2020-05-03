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Россиянам напомнят о преемнике Путина и фильме «Борат»

Россиянам напомнят о преемнике Путина и фильме «Борат»Фото: baletmoskva.ru

Онлайн-кинотеатр Okko покажет танцевальный спектакль «В режиме ожидания Годо» по пьесе Сэмюэла Беккета. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Хореографы постановки Анастасия Кадрулева и Артем Игнатьев рассматривают 12 героев, застрявших в абстрактном пространстве. Все они танцуют, но кто-то пребывает в забытьи, а кто-то отчаянно ищет выход, при этом абсурдность ожидания транслируется через комичность ситуаций с героями. Онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть запись спектакля 3 мая.

Утром, в 10:00, Okko предлагает комплекс суставной разминки для старшего поколения из передачи «Фитнес против вируса», который можно выполнять ежедневно в домашних условиях без специального реквизита. В 12:00 — авторская программа Леонида Парфенова, в которой известный журналист перенесется в 2006 год, чтобы рассказать о том, что россияне думали о преемнике президента России Владимира Путина, фильме «Борат» и многом другом.

Днем, в 14:00 — лекция для детей, в которой объяснят, что творится в кружке чая, когда его листья собираются в центре стакана. Позже, в 17:00, зрителям рекомендуют кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом равиоли с рикоттой и шпинатом.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть балет «Танцпол». В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует фэнтезийный фильм «Гретель и Гензель», альтернативную версию известной всем сказки братьев Гримм.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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