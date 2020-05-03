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Россиянам предложили искать маски и антисептики в интернете

Россиянам предложили искать маски и антисептики в интернетеФото: Варвара Гертье / РИА Новости

Дефицита масок и антисептических средств в аптеках России нет. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «Интерфакс».

По его словам, эти средства защиты легко найти на интернет-сайтах. Мантуров рассказал, что в торговой сети на сегодняшний день в остатках 20 миллионов масок. «То есть, не только в аптеку нужно ходить. В интернет сегодня зайдешь, кликнешь — дефицита масок нет вообще, я уже не говорю про антисептики», — добавил глава Минпромторга.

Ранее правительство России сняло временный запрет и снова разрешило экспортировать медицинские маски и другие средства защиты. Ограничения должны были действовать до 1 июня. При этом они не распространялись на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

В начале апреля Мантуров заявил, что в России образовался дефицит защитных медицинских костюмов. Он пояснил, что медицинских костюмов производилось не более шести тысяч в сутки, а промышленность была ориентирована на радиационностойкие костюмы и костюмы для химпроизводств.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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