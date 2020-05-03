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Россиянам рассказали о способах сэкономить во время эпидемии

Россиянам рассказали о способах сэкономить во время эпидемииФото: Markus Brunner / imageBROKER.com

Россиянами следует отказаться от ряда ненужных расходов из «прошлой» жизни для успешной экономии во время пандемии коронавируса, считает Елена Бобкова, эксперт Национального центра финансовой грамотности. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам специалиста, совсем не обязательно придерживаться «жесткой экономии» в период самоизоляции, однако стоит соблюдать некоторые правила.

Так, сперва надо выявить неизбежные траты, такие как коммунальные платежи, выплаты по кредитам, расходы на питание и бытовую химию. При подсчете следует принимать во внимание даже самые мелкие расходы и помнить, что потребление электроэнергии и воды неизбежно вырастет.

Следующим шагом должен стать пересмотр трат на различные услуги сотовой связи, интернет и телевидение. Вполне возможно, что в период пандемии можно будет избавиться от ненужных подписок и сократить потребление определенных услуг. В целом, для сокращения расходов стоит полностью перейти на онлайн-ресурсы и общение в мессенджерах.

Бобкова также рекомендует не покупать одежду и обувь в онлайн-магазинах, несмотря на большие скидки, и питаться домашней едой, так как она полезнее и дешевле.

«Все эти инструменты — достаточно несложные, но при их применении важно помнить, что основа безболезненной экономии — это, в первую очередь, перестройка потребительского сознания: приобретаем только то, что действительно необходимо вам для обеспечения функционирования себя и своей семьи», — добавила специалист.

Ранее стало известно, что расходы среднестатистического россиянина в период самоизоляции могут сократиться на треть.

По последним данным, в России зафиксировано более 99 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1037 человек скончались в результате пандемии.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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