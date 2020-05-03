Российская помощь Сербии: проведена дезинфекция онкоцентра в Белграде

Анастасия Иванова

Российские военные специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию одного из крупнейших онкологических центров на Балканах — «Институте онкологии и радиологии» в Белграде. Об этом сегодня, 3 мая, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в обычном режиме институт ежедневно принимает более 2000 онкобольных, которые проходят диагностику и лечение, восемь радиолабораторий проводят лучевую терапию около 700 пациентам. В условиях распространения коронавирусной инфекции количество принимаемых онкобольных снижено, чтобы сократить контакты между людьми, однако прекратить работу институт не может потому, что от этого зависят жизни многих людей. В связи с большой значимостью этого медицинского объекта российские военные химики проводят его обработку уже второй раз.

«Мы не останавливали работу, мы должны работать с онкологическими больными все время пандемии. Помощь российских военнослужащих очень большая. Без них, без их работы ситуация с заболеванием новой коронавирусной инфекцией в институте была бы значительно хуже!» — подчеркнула директор института онкологии и радиологии профессор Даница Груйчич.

Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты также продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 20 объектов в городах Белград, Прокопле и Блаце, указали в военном ведомстве.

«Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 14 пациентов, инфицированных Covid-19, в больнице города Ниш. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Алибунар, Трстеник, Тучин и Иванице», — уточнили в министерстве.

ИА Newstes добавляет, по данным Минобороны РФ, всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 154 объектов в 30 городах Республики Сербия, в том числе обработано: более 323 зданий и сооружений общей площадью более 1,41 млн квадратных метров, 65 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 470 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 785 пациентов, инфицированных Covid-19.