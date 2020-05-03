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Рост числа зараженных коронавирусом в Москве объяснили

Рост числа зараженных коронавирусом в Москве объяснилиФото: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters

Число зараженных коронавирусом в Москве увеличивается не за счет больных и госпитализированных, а за счет выявленных благодаря активному тестированию носителей вируса. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Елену Андрееву, главного санитарного врача Москвы и руководителя столичного управления Роспотребнадзора.

Она рассказала, что среди выявленных 5 385 случаев заражения коронавирусом в столице заболевших всего 2,6 тысячи, а остальные — это люди, которые являются носителями вируса, но не проявляют никаких симптомов.

Бессимптомных носителей удалось определить в рамках усиленного тестирования, которое проводят девять городских лабораторий, 12 коммерческих и три федеральные лаборатории Роспотребнадзора. Всего в Москве ежедневно проводится от 45 до 50 тысяч тестов.

По словам Андреевой, также была изменена система верификации случаев заражения вирусом, благодаря чему значительно увеличилась скорость подтверждения заболевания.

«Ранее положительные тесты, которые выявлялись в девяти лабораториях департамента здравоохранения обязательно проходили верификацию в лаборатории НИИ Эпидемиологии, как в референс-центре. Несколько дней назад система была изменена, так как на сегодняшний день городские лаборатории дают достоверные результаты, которые не требуют никакой верификации», — объяснила она.

Андреева подчеркнула, что количество заболевших и госпитализированных остается на прежнем уровне. Случаи заражения выявляются на ранних стадиях, поэтому больные в основном проходят лечение амбулаторно, и им не требуется госпитализация.

По последним данным, в Москве зарегистрировано более 62 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в столице 729 человек скончались в результате пандемии.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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