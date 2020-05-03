С-400 раздора: Турция «робкими шагами» засеменила навстречу США

Влада Некрасова

В последнее время были сделаны «робкие шаги», чтобы «вызволить американо-турецкие отношения из нынешней сложной ситуации», в которой они очутились с прошлого года. Об этом сегодня, 3 мая, на страницах саудовской англоязычной газеты Arab News пишет бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш.

Одним из таких «робких шагов» экс-глава турецкой дипломатии называет недавнее заявление пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына. На онлайн-встрече, организованной на этой неделе американским аналитическим центром «Атлантический совет», представитель Реджепа Тайипа Эрдогана объявил заокеанским партнёрам о решении Анкары отложить на неопределённое время постановку на боевое дежурство ранее приобретённых российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Хотя причиной отсрочки развёртывания закупленных у Москвы оборонительных систем Калын назвал постигший Турцию форс-мажор в виде эпидемии коронавируса Covid-19, эксперты склоняются к мнению, что таким образом турецкий лидер хочет выиграть время, решая одновременно две задачи. Первая — не вступать в конфронтацию с США, откуда продолжают грозиться санкциями в отношении ближневосточного союзника по НАТО, если не внемлет требованиям американской администрации и не «законсервирует» приобретённые С-400. Вторая — сохранить лицо в отношениях с Россией, в адрес которой лично Эрдоган неоднократно посылал сигнал о том, что не отступится от российских ЗРК ни на шаг и не поддастся давлению Белого дома и Конгресса США. Вот и на этот раз, отмечает Якыш, пресс-секретарь главы Турции указал аудитории «Атлантического совета» в Вашингтоне на то, что Анкара лишь отложила во времени развёртывание ЗРК.

В декабре Конгресс США согласился отменить эмбарго на продажу оружия Республике Кипр, что очень обеспокоило Турцию, которая поддерживает соплеменников на севере острова и вступила в конфликт с Никосией вокруг разведки природных ресурсов в кипрской исключительной экономической зоне в Восточном Средиземноморье. Анкара делала всё возможное, чтобы избежать такого поворота событий, но на этот раз греческое лобби на Капитолийском холме добилось значительного дипломатического успеха.

Негативное отношение американского Конгресса к Турции проявилось и в виде принятия двух резолюций в обеих палатах законодательного органа США о признании геноцида армян в османской Турции. Конгресс также отстранил Турцию от проекта создания и дальнейшей продажи истребителей пятого поколения F-35, «хотя в данном вопросе есть несколько административных, экономических и правовых последствий, которые ещё предстоит уладить», отмечает экс-министр.

Несмотря на эти неудачи в американо-турецких отношениях, президент Эрдоган продолжает рассчитывать на «личную дружбу» со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Но неясно, сможет ли нынешний хозяин Белого дома сделать что-нибудь для Анкары до ноябрьских президентских выборов. Американские официальные лица на всех уровнях продолжают настойчиво предупреждать Турцию о неизбежных негативных последствиях для неё в результате постановки на боевое дежурство С-400, и представители администрации Трампа в этом отношении не являются исключением.

Другим «робким шагом» Анкары навстречу Вашингтону автор публикации называет во многом символическое, но с большой помпой разрекламированное турецкими властями направление за океан воздушного борта ВВС Турции с 500 000 хирургических масок, 4 000 комбинезонов, 2 000 литров дезинфицирующего средства, 1 500 парами защитных очков и 500 защитными щитками для лица. Эрдоган одобрил эту «гуманитарную миссию», хотя его собственные граждане столкнулись с трудностями в доступе к тем же защитным маскам на фоне эпидемии коронавируса в Турции, пишет Якыш. «Анкара намеренно предоставила эту помощь через НАТО, чтобы она была записана в документах Североатлантического альянса, в дополнение к национальным архивам США и Турции. Турция отправила аналогичные грузы в 55 стран мира, вероятно, для того, чтобы восстановить свой запятнанный имидж на международной арене. Но медицинская помощь Соединённым Штатам имеет большее значение, потому что Турция нуждается в большем понимании со стороны Вашингтона», — отмечает автор.

Эрдоган вместе с медицинским грузом также направил личное послание Трампу, выразив в нём надежду на то, что «дух солидарности» в конце концов восторжествует в отношениях двух стран. «Это письмо можно рассматривать как призыв Эрдогана открыть новую страницу в американо-турецких отношениях, но пока не было никаких признаков смягчения со стороны Вашингтона. Посол США в Анкаре ранее напомнил как можно более простыми словами, что американские официальные лица на всех уровнях настойчиво информировали Турцию о неизбежных последствиях покупки С-400», — подчёркивает бывший глава турецкой дипломатии.

«Придя к выводу, что сотрудничество с Россией имеет свои ограничения, Турция может сейчас подумать о том, будет ли более тесное сотрудничество с США лучше служить её интересам», — заключает Яшар Якыш.

Напомним, Конгресс США в прошлом году пригрозил наложить санкции на Турцию в связи с приобретением Анкарой российских С-400. Охватившая США, Турцию и весь мир пандемия заморозила на время американо-турецкое противостояние вокруг крупной оружейной сделки между Анкарой и Москвой. «Жестом доброй воли» Анкары в адрес американского союзника по НАТО стал перенос сроков постановки батарей С-400 в Турции на боевое дежурство, хотя ранее Эрдоган лично указывал, что это произойдёт в апреле текущего года.

Вашингтон в начале 2020 г. потребовал от Анкары отказаться от планов развёртывания российских ЗРК дальнего действия, указывая на то, что это поставит крест на участии Турции в программе истребителей F-35, и предлагая натовскому союзнику «альтернативу» в виде поставок американских противоракетных систем Patriot.

Ранее на фоне разговоров о потеплении отношений между Турцией и США (во многом вынужденном с турецкой стороны в настоящее время) появились предположения о том, что в обмен на выделение турецким властям кредитов администрация Трампа потребует от союзника по НАТО встречных шагов военно-политического характера. В данном контексте стала упоминаться оружейная сделка Турции и России о приобретении страной — членом Североатлантического альянса С-400. Вспышка коронавируса направила усилия Турции на новый фронт борьбы и защиту её экономики, которая переживала не лучшие времена ещё до глобальной пандемии.

Министерство обороны Турции 25 июля 2019 года сообщило о завершении первого этапа поставок компонентов С-400 в страну. В рамках первого этапа выполнения контракта между Россией и Турцией на авиабазе «Мюртед» близ Анкары приземлилось 30 самолётов. Первые поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Второй этап поставок российских ЗРК турецким партнёрам стартовал 27 августа и завершился 14 сентября. Россия и Турция заключили соглашение о поставке Анкаре С-400 в 2017 году. Турция приобретает четыре дивизиона ЗРК, сумма контракта составляет $ 2,5 млрд.

Ближневосточная редакция ИА Newstes