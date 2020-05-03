Сценарист фильмов ужасов про куклу-убийцу Чаки покончил с собой

Вадим Карасев

Джон Лафия Фото: kinopoisk.ru

Джон Лафия, один из сценаристов фильмов ужасов про куклу-убийцу Чаки, покончил с собой на 64-м году жизни. Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что Лафия погиб 29 апреля, однако известно об этом стало только в субботу, 2 мая.

«Мы ошеломлены известием о кончине нашего друга Джона Лафии. Он с самого начала был важнейшим элементом семьи "Чаки". Он написал оригинальный сценарий "Детских игр" вместе с режиссером Томом Холландом и мной, и "Детские игры 2" снял Джон», — сообщил его коллега Дон Манчини.

Джон Лафия сотрудничал со сценаристами Томом Холландом и Доном Манчини при создании сценария фильма ужасов «Детские игры». Именно Лафия придумал имя главного героя Чаки и знаменитую фразу из фильма: «Привет, я Чаки! Поиграем?».

Лафия родился в 1957 году и получил образование в сфере кино и телевидения. Он выступил режиссером и сценаристом в фильмах «Голубая игуана», «Лучший друг человека», «Крысы» и других картинах и сериалах.

Первый фильм серии «Детских игр» (Child's Play) вышел в прокат в 1988 году. Главный антагонист франшизы — кукла Чаки, в которую вселился дух маньяка-убийцы. Всего в серии семь лент, последняя, «Культ Чаки», вышла в 2017 году.