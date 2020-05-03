Сиди дома: в Чечне не работает общественный транспорт

Лидия Мартынова

До 11 мая в Чеченской Республике прекращается работа общественного транспорта, заявили в Министерстве транспорта и связи Чечни.

«Уважаемые жители Чеченской Республики! Сообщаем, что на протяжении всех праздничных выходных, до 11 мая 2020 года включительно, общественный транспорт в регионе не будет работать. Просим вас соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома», — говорится в Инстаграм-канале ведомства.

Позже в чеченском Минтрансе уточнили: в прежнем режиме продолжают работать «Миг» и «Грозненское такси», основные частные операторы службы такси в Чечне. Официальные расценки «Грозненского такси» — 13 рублей за километр+ 50 рублей за посадку.

Пример: поездка из Грозного в райцентр Ведено (расстояние 50 км) на «Грозненском такси» обойдется в сумму более 700 рублей. На обратный путь такси надо будет заказывать из Грозного, что также засчитывается в стоимость поездки. Многие жители Чечни пожаловались в Инстаграм-канале Минтранса на то, что поездки на такси будут не по карману тем их землякам, кто по служебным делам часто ездит общественным транспортом между муниципалитетами республики — например медикам.

«Как быть тем медицинским работникам, которые ездят на смены из сел? Мы не такие богачи, чтоб вызывать такси из Грозного», — обратилась через Инстаграм в Минтранс женщина-врач.

В комментариях ей ответили, что Минтранс, скорее всего, сейчас принимает меры для обеспечения транспортом чеченских медиков, иначе число заболевших коронавирусом в Чечне резко увеличится. От лица Минтранса чеченцам также обещали повлиять водителей и диспетчеров такси, чья работа с клиентами также вызывает острую критику жителей Чечни.

По данным на 3 мая, в Чечне заболели коронавирусом 553 человека, под наблюдением находятся 2753 человека. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщает, что власти республики принимают беспрецедентные меры по борьбе с пандемией Covid-19.

«На борьбу с пандемией из федерального и регионального бюджетов выделено 1 млрд 93 млн рублей. Более 202 млн рублей направлено на закупку лекарств, медицинских изделий. На оснащение дополнительно создаваемого коечного фонда — 328 млн рублей, ещё более 262 млн рублей — на оказание медпомощи больным инфекцией, а также 68 млн рублей — на осуществление выплат медработникам, лечащим больных коронавирусом. Выделенные средства также направлены на поддержку АПК, малого и среднего предпринимательства. В республике на развитие экономики и оказания помощи бизнесу используются как бюджетные, так и внебюджетные средства.В сельском хозяйстве в самом разгаре посевная кампания. Аграрии при плане 102 тысячи гектаров яровыми культурами уже засеяли 70 тысяч га, вспахали 122 501 участок частных подворий общей площадью 8750,4 га. Населению предоставляются семена для засева. Фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ежедневно оказывает продуктовую и финансовую помощь всем, кто в ней нуждается. Фонд выдал населению 382 млн 540 тысяч рублей, продуктовые наборы переданы 298 тысяч 157 семьям», — заявил Кадыров на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с пандемией коронавируса.

«Для меня важнее всего мой народ, который доверил мне свою судьбу», — добавил Кадыров.

Артур Приймак

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