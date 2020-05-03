Скабеева призвала пугать россиян для борьбы с коронавирусом

Вадим Карасев

Ольга СкабееваФото: Владимир Песня / РИА Новости

Телеведущая Ольга Скабеева пришла к выводу, что для предотвращения распространения коронавируса необходимо рассказывать жителям России «страшилки». Она заявила об этом в эфире шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

Скабеева отметила, что именно рассказы об отрицательной статистике лучше способствуют соблюдению самоизоляции гражданами, чем сообщения об успехах в борьбе с заболеванием. По ее словам, чем страшнее статистика, тем качественнее люди сидят дома и не заражаются.

Скабеева подчеркнула, что при почти двух миллионах проведенных тестов количество случаев заражения коронавирусом 20 апреля снизилось по сравнению с предыдущим днем.

В России с начала эпидемии зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего зараженных выявили в Московском регионе — более 31 тысячи. За все время распространения инфекции в стране выздоровели почти 3,5 тысячи человек. Число умерших достигло 434.