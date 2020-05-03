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Собчак назвала реальную причину травли ведущей «Орла и решки»

Собчак назвала реальную причину травли ведущей «Орла и решки»Ксения СобчакФото: @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак заступилась за певицу и ведущую шоу «Орел и решка» Регину Тодоренко после ее высказываний о домашнем насилии и последовавшей травле от пользователей сети. Свой комментарий она опубликовала в Instagram.

«Регина Тодоренко уже сто раз извинилась за свои слова, но этого мало. Ведь вопрос не в словах, не правда ли?» — отметила Собчак. По ее мнению, реальная причина травли связана не с высказываниями ведущей, а с тем, что «нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость».

Журналистка назвала позиции, которые ей близки: против домашнего насилия, виктимшейминга и рассуждений, что «сама виновата». При этом Собчак подчеркнула, что против и «диктатуры толерантности». По ее словам, если у людей нет права на ошибку и права на извинение, то «грош цена этим ценностям».

Собчак заключила, что высказалась таким образом еще и потому, что с детства не может терпеть травлю и несправедливость. «Ненавидела когда "все на одного". И поэтому считаю своим долгом заступиться за человека», — пояснила она. Журналистка призвала феминисток работать над позитивной повесткой, а не над тем, чтобы «уничтожить» Тодоренко.

Причиной скандала стало интервью Регины Тодоренко каналу Peopletalk на YouTube. Она заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. Ведущая отметила, что женщине также стоит задуматься о том, совершила ли она что-то, из-за чего партнер ее ударил.

Позже Тодоренко извинилась за свои слова. Пользователи сети затравили ведущую за высказывание, посчитав, что она обвиняет жертв домашнего насилия. Журнал Glamour вскоре лишил Тодоренко звания «Женщина года».

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По материалам: lenta.ru

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