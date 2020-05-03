Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Спекулянты накручивают на материалах для масок до 500%, заявил "Ростех"

Спекулянты накручивают на материалах для масок до 500%, заявил "Ростех"

Спекулянты накручивают на материалах для масок до 500%, заявил "Ростех"
Спекулятивные наценки на материалы для производства медицинских костюмов и масок в России достигают 500% на фоне ажиотажного спроса из-за распространения коронавируса, заявили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".

"Стоимость материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд - ред.), из которого производят медицинские костюмы и маски, взлетела на черном рынке в пять раз - до 1,5 тысячи рублей за килограмм при закупочной стоимости в пределах 300 рублей. Спекулятивные наценки достигают 500% из-за ажиотажного спроса", - сообщили в "Ростехе".

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Судно для достройки «Северного потока-2» подошло к российским берегам
Судно для достройки «Северного потока-2» подошло к российским берегам
Водонаева возмутилась «придворным шутом» Охлобыстиным на службе «для избранных»
Водонаева возмутилась «придворным шутом» Охлобыстиным на службе «для
МИД отметил особое значение журналистики в условиях пандемии COVID-19
МИД отметил особое значение журналистики в условиях пандемии COVID-19
Высокую смертность от коронавируса в Европе объяснили нехваткой витамина D
Высокую смертность от коронавируса в Европе объяснили нехваткой
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Парламент Ирана текущего созыва прекратит работу 26 мая
Парламент Ирана текущего созыва прекратит работу 26 мая
В российскую армию поступят более 30 новых систем залпового огня «Торнадо»
В российскую армию поступят более 30 новых систем залпового огня
Спекулянты накручивают на материалах для масок до 500%, заявил "Ростех"
Спекулянты накручивают на материалах для масок до 500%, заявил
"Давление из-за океана". Сенатор оценил призыв Шредера к отмене санкций
"Давление из-за океана". Сенатор оценил призыв Шредера к отмене
Скабеева призвала пугать россиян для борьбы с коронавирусом
Скабеева призвала пугать россиян для борьбы с коронавирусом
Экипаж российского военного судна «Ромуальд Муклевич» проходит карантин
Экипаж российского военного судна «Ромуальд Муклевич» проходит
МИД Сирии: США и Израиль ставят под угрозу стабильность на Ближнем Востоке
МИД Сирии: США и Израиль ставят под угрозу стабильность на Ближнем

Топ на сегодня

Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных
Названы главные признаки финансового мошенничества
Названы главные признаки финансового мошенничества
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День

Еще по теме

В России заявили о дефиците защитных медицинских костюмов и аппаратов ИВЛ
Медицинские маски взлетели в цене
Российские предприятия производят свыше восьми миллионов масок в сутки
Российские ритейлеры отметили затухание ажиотажного спроса на товары