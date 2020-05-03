Спекулянты накручивают на материалах для масок до 500%, заявил "Ростех"

Лидия Мартынова

Спекулятивные наценки на материалы для производства медицинских костюмов и масок в России достигают 500% на фоне ажиотажного спроса из-за распространения коронавируса, заявили РИА Новости в госкорпорации "Ростех".

"Стоимость материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд - ред.), из которого производят медицинские костюмы и маски, взлетела на черном рынке в пять раз - до 1,5 тысячи рублей за килограмм при закупочной стоимости в пределах 300 рублей. Спекулятивные наценки достигают 500% из-за ажиотажного спроса", - сообщили в "Ростехе".