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США испытают 14 вакцин от коронавируса

США испытают 14 вакцин от коронавирусаФото: Carl Recine / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа в рамках проекта «Операция сверхзвуковая скорость» испытает 14 потенциальных вакцин от коронавируса. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента.

Эти образцы были выбраны из 93 вакцин, предоставленных 80 фармкомпаниями.

Чиновники рассказали, что в течение следующих двух недель оставшиеся вакцины пройдут тестирование, в результате которого отберут шесть-восемь финальных образцов. В конечном итоге должно остаться три или четыре вакцины, эффективных в борьбе с COVID-19. Их планируют использовать в начале следующего года.

Однако работники администрации добавили, что нет гарантии, что какая-либо из 14 вакцин окажется успешной.

По их словам, есть еще одна проблема. После того, как будет найдена вакцина, необходимо будет быстро создать ее для более чем 300 миллионов американцев.

Цел проекта «Операция сверхзвуковая скорость» — объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военных, чтобы сократить время разработки вакцины против коронавируса на восемь месяцев.

По последним данным, в США зарегистрировано 1 132 539 случаев заражения коронавирусом. Страна занимает первое место в мире, там скончались 66 369 человек, 175 382 человека излечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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