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США намекнули на неслучайный характер исчезновения Ким Чен Ына

США намекнули на неслучайный характер исчезновения Ким Чен ЫнаФото: Lukas Jackson / Reuters

США не считают беспрецедентным долгое отсутствие главы КНДР Ким Чен Ына на публике. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу ABC News, намекнув, что исчезновение северокорейского лидера неслучайно, и Вашингтону известны подробности.

«Мы не знаем, почему он выбрал именно этот момент, чтобы исчезнуть. Ранее уже бывало так, что на протяжении длительного времени Ким Чен Ын не появлялся на публике», — сказал Помпео. «Независимо от всего происходящего наша цель остается прежней — убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия», — продолжил он.

На настойчивые вопросы журналистки о том, в чем же причины долгого отсутствия главы КНДР на публике, госсекретарь заявил, что «просто не может об этом рассказывать». Он также отказался отвечать на вопрос, был ли Ким Чен Ын болен COVID-2019 или лечился от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее в канцелярии президента Южной Кореи заявили, что не верят сообщениям об операции, перенесенной северокорейским лидером. Однако предоставить какие-то либо опровергающие факты там отказались.

Ким Чен Ын пропал из поля зрения СМИ еще 11 апреля, новые его фото были опубликованы спустя 20 дней. За это время пропустил несколько важных событий, в том числе день рождения «лидера нации» Ким Ир Сена, главный праздник в стране. В связи с этим в прессе появились слухи, что глава КНДР перенес неудачную операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии, или даже умер.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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