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Стало известно, кто снимет анимационный фильм-приквел о "Трансформерах"

Стало известно, кто снимет анимационный фильм-приквел о "Трансформерах"
РИА Новости. СМИ узнали, что американский мультипликатор и режиссер Джош Кули, который в этом году стал лауреатом премии "Оскар" за "Историю игрушек 4", снимет полнометражный анимационный фильм о "Трансформерах", сообщает THR.

По информации издания, Эндрю Баррер и Габриэль Феррари, известные по работе в блокбастере Marvel "Человек-муравей и Оса" (2018 год), уже написали сценарий.

Ожидается, что будущий проект станет приквелом фэнтези боевиков с живым действием "Трансформеры", все пять частей которого снял Майкл Бэй в период с 2007 по 2017 год.


В мультфильме расскажут, что стало причиной вражды между злыми дисептиконами и добрыми автоботами, а также почему их лидеры Мегатрон и Оптимус Прайм возненавидели друг друга.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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