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Стас Садальский рассказал, почему 15 лет не общается с Ларисой Удовиченко

Стас Садальский рассказал, почему 15 лет не общается с Ларисой Удовиченко
Стас Садальский до сих пор тоскует по Ларисе Удовиченко, с которой не разговаривает долгие годы. Раньше актеры были друзьями, но затем их пути разошлись. Он написал трогательное послание 65-летней звезде.

Скандальный актер Стас Садальский часто ссорится с различными знаменитостями, так как не привык молчать и старается говорить всю правду в лицо. Даже с его любимой Татьяной Васильевой, с которой он играет в нескольких антрепризах несколько лет, у него бывают стычки и периоды ссоры.

Накануне 68-летний актер признался, что уже более 15 лет не общается с Ларисой Удовиченко, которая на днях отметила 65-летие. В 2005 году их вместе пригласили на съемки в утреннюю программу, где Садальский пошутил: «Не спрашивайте о юбилее! Ларик в падучей бьется, боится даже думать об этой цифре». После этого звезда резко изменила отношение к Стасу и перестала с ним контактировать.

«Именно с того юбилея мы и не общаемся, как раз на его праздновании Лариса решила обидеться на целых 15 лет. Бог с ней, я все равно ее люблю и вспоминаю, слишком много у нас связано кармически», — сказал актер.

По его словам, они знакомы с детства, так как в юности дружили их матери. Садальский признался, что обе женщины ушли из жизни достаточно рано, что не могло не отразиться на их отношениях. Кроме того, он благодарен Удовиченко, которая помогла ему вернуться в театр, а после привела его в антрепризные спектакли. «Была счастливая и многолетняя гастрольная эпоха», — рассказал Стас.

«Наверное, все, что ни делается, все к лучшему? Желаю ей счастья, любви, здоровья, работы и всего того, что пожелал бы самому себе», — написал Стас Садальский.

Несмотря на то, что они не общаются долгие годы, он все равно прекрасно относится к Ларисе Ивановне и по-прежнему считает ее молодой и красивой.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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