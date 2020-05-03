Тайная личная жизнь Данилы Козловского

Алексей Вольцев

Можно ли оставить сердечные дела за кадром, будучи кумиром миллионов? Данила Козловский скрывал связь с Елизаветой Боярской, не говорил о причинах развода с Уршулой Малкой и не афишировал роман с Ольгой Зуевой, но все тайное рано или поздно становится явным.

3 мая Даниле Козловскому исполняется 35, и к этому возрасту он успел сняться в 45 проектах, стать заслуженным артистом России, успешным режиссером и продюсером. Актер завоевал сердца миллионов зрителей, но долгое время не мог похвастаться успехами в личной жизни.

Поклонники обсуждали отношения Козловского с Елизаветой Боярской и Юлией Снигирь, ему приписывали романы с Анной Чиповской и американкой Зои Дойч. Звезда «Легенды № 17» откровенностью не отличался, так что почитателям таланта оставалось гадать, с кем на самом деле встречается кумир. Завеса тайны приоткрылась, когда Данила съехался с моделью Ольгой Зуевой. В день рождения артиста вспомним его путь к успеху на любовном фронте и в творчестве.

ЗВЕЗДА КИНО

В конце 70-х профессор Валерий Иванович Козловский оставил первую супругу и дочь и ушел к актрисе Надежде Звенигородской. Во втором браке у доктора философских наук родились сыновья Егор, Данила и Иван, однако и на этот раз семья вскоре распалась. Надежде Николаевне пришлось надолго забыть о любимой профессии, бросив все силы на то, чтобы в одиночку обеспечить детей.

Данила Козловский вычеркнул из жизни сестру и племянников

Родительница вновь вышла замуж, но брак закончился трагедией — ее избранник Сергей вскоре умер. Семья оказалась в сложном положении, денег критически не хватало. На фоне жизненных проблем наследники росли хулиганами и даже промышляли воровством: обкрадывали палатки с шоколадом, жвачкой и сигаретами, обменивали мамино золото на арбузы…

«Мама в очередной раз спасла семью. Сделала неожиданный ход: перевезла нас в Петербург, придумала, как заработать. Мама для меня абсолютный герой. У нее возникла идея кадетского корпуса, ведь неизвестно, куда бы это все привело», — рассказывал актер в документальном фильме «Данила Козловский. Герой своего времени».

Шесть лет в Кронштадском кадетском корпусе не прошли для Данилы даром: он стал дисциплинированным и организованным. Впрочем, военная карьера не прельщала юношу. Еще в конце 90-х мама привела подростка на съемочную площадку сериала «Простые истины», и он влюбился в профессию артиста. Следующим шагом на пути к мечте стало поступление в театральную академию Петербурга.

«Простые истины» 20 лет спустя: что стало с героями сериала

По окончании вуза актер вошел в труппу Малого драматического театра под руководством Льва Додина и окунулся в мир спектаклей. Кино все же оказалось артисту ближе: уже в 2005-м он стал лауреатом премии «Белый слон» за роль Николая в картине Алексея Германа-младшего «Гарпастум». Это было только начало — спустя три года вся страна узнала Данилу благодаря образу Бормана в фильме «Мы из будущего». Миллионы поклонниц восторгались игрой и, конечно, внешней привлекательностью звезды.

Высоко публика оценила драму с участием Козловского «Духless», однако одной из главных лент в его фильмографии критики считают «Легенду № 17», где актер воплотил на экране образ хоккеиста Валерия Харламова. Вскоре российского артиста заметили на Западе, и состоялся его голливудский дебют — в сериале «Академия вампиров». Кроме того, Даниле посчастливилось сняться в рекламе парфюма с Кирой Найтли.

«Дубровский», «Статус: свободен», «Экипаж» — фильмы с Козловским пользовались большим успехом у зрителей. Дорогостоящая картина «Викинг», где он сыграл Владимира Святого, получила смешанные отзывы, хотя интерес к ней изначально был огромен.

Став одной из главных звезд российского кинематографа, артист решил попробовать себя в амплуа продюсера и режиссера. Снятая им лента «Тренер» была оценена средне, но поклонники уверены, что предстоящая картина «Чернобыль: Бездна» превзойдет все ожидания: сильная тема, многообещающий актерский состав. Даже неизбежные сравнения фильма с телехитом о трагедии в Припяти от НВО не пугали Козловского — он намерен рассказать историю аварии в ином ключе.

ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ

СМИ неоднократно муссировали слухи о бурных романах Данилы, но сам он редко комментировал личную жизнь. Зато бывшая возлюбленная артиста Уршула Малка оказалась более откровенной: актриса подтвердила, что в студенческие годы у Козловского были отношения с Елизаветой Боярской, хотя впоследствии оба скрывали этот факт.

Бывшая жена Данилы Козловского заговорила о жизни с актером

Поговаривали, Данила даже женился на Уршуле, чтобы отомстить покинувшей его Боярской. Однако Малка пояснила, что вышла замуж за Козловского по любви. Служебный роман, завязавшийся у пары во время работы над спектаклем «Варшавская мелодия» вылился в трехлетний брак. Союз распался по банальной причине — амбициозные артисты не сошлись характерами.

«Мы пообещали остаться друзьями, но это оказалось очень сложно, — делилась Уршула в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. — В первые годы после развода эту иллюзию мы еще поддерживали. Но потом круг мыслей поменялся. Трудно найти точки соприкосновения».

После съемок «Распутина» окружающие заговорили о романе Козловского с Юлией Снигирь. Женщина как раз рассталась с оператором Максимом Осадчим, а Данила — с Уршулой. Отношения актеры не афишировали, однако их появление вместе на премьере пятой части «Крепкого орешка» дало повод для свежих сплетен. Поклонники с интересом наблюдали за развитием истории звездной пары: то артистов застукали в Москве, то заметили на выходных в Лондоне. Впрочем, в начале 2014-го стало известно, что сердце Данилы Козловского вновь свободно.

Данила Козловский расстался с Юлией Снигирь

«Снегири прилетают и улетают, а Даня остается, — признался «СтарХиту» папа актера. — Он сказал мне, что не женится, пока не будет настоящего чувства. А размениваться он не хочет».

ТВОРЧЕСКИЙ И РОМАНТИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Настоящую любовь Козловский нашел случайно: шесть лет назад старый друг познакомил его с моделью Ольгой Зуевой. Недолгая прогулка по Москве, а затем — неизбежная разлука: у Данилы была репетиция в Петербурге, у Ольги — съемки в Нью-Йорке. Он захотел встретиться с девушкой снова, а после пары свиданий осознал, что готов провести с ней всю жизнь.

В День святого Валентина влюбленных заметили на спектакле в Большом театре, потом распространились слухи, что они отдыхают вместе на Мальдивах. После появления Козловского и Зуевой и на премьере «Духless 2» отрицать очевидное было уже бесполезно: вся Москва говорила об их романе. В январе 2016-го стало известно, что пара сделала следующий важный шаг в отношениях — Данила и Ольга съехались.

Данила Козловский женится

Объединяло влюбленных и творчество: Зуева решила снять криминальную драму «На районе» и отдала главную роль в картине бойфренду. В свою очередь, Данила задействовал избранницу в фильме «Тренер». Хейтеры твердили, что модель попала в ленту «по блату», однако та уверяла: Козловский серьезно относится к кино и никому не делает одолжений, пришлось действительно постараться, чтобы он рассмотрел ее кандидатуру для проекта.

«Я помогала в разработке женских образов и предложила вариант главной героини, который Дане понравился, и он изменил сценарий. Но, несмотря на это, он продолжал смотреть других кандидаток с этим обновленным сценарием. Меня утвердили последней», — делилась Зуева.

Шло время, и окружающим стало очевидно, что роман с Ольгой — не просто очередное увлечение Козловского. В 2018-м на руке модели заметили обручальное кольцо, хотя пара не комментировала тему свадьбы. А вот скрыть новость о скором рождении ребенка оказалось сложнее.

«Оля и Данила счастливы, — рассказывали «СтарХиту» в окружении пары в минувшем октябре. — Они давно вместе, оба реализовались в профессии, многого добились и осознанно пришли к решению, что хотят детей. Сейчас вовсю готовятся, присматривают вещи для малыша. На нескольких последних съемках округлившийся животик Зуевой было уже не скрыть. Но и эти изменения ей очень идут».

Данила Козловский впервые стал отцом

На последних сроках беременности Ольга уехала в США, где вскоре к ней присоединился Козловский. В начале марта актриса сообщила, что родила избраннику дочку. «Ее зовут Ода Валентина», — сообщила Зуева подписчикам.

Из-за пандемии коронавируса влюбленным приходится оставаться в самоизоляции в Америке. Когда ситуация в мире нормализуется, они планируют вернуться к работе, ведь даже рождение ребенка не способно надолго разлучить пару с творчеством. Впрочем, отпуск пойдет Даниле на пользу: востребованный артист много лет не позволял себе взять паузу и посвятить время личной жизни.

Фото: A.F. ARCHIVE, ZUMA Press/Legion-Media, PhotoXPress.ru, Pascal Le Segretain/Getty Images, Instagram.com, личный архив, кадр фильма «Легенда № 17», кадр сериала «Академия вампиров»

