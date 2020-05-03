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Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 мая 2020 года

Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 мая 2020 года

Таро-прогноз на очередную майскую неделю позволит Знакам Зодиака подготовиться к грядущим событиям и обойти стороной неприятные моменты. Старшие Арканы помогут заглянуть в будущее, чтобы составить план действий и не упустить возможности привлечь в жизнь благополучие.

Старшие Арканы способны не только рассказать о событиях будущего, но и предостеречь от опрометчивых шагов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют Знакам Зодиака сопоставить прогнозы с реальной жизнью, чтобы получить действительно важные и ценные советы. Анализ раскладов проводить лучше всего в спокойной обстановке, чтобы не упустить важных деталей. Каждый расклад — это дверь в будущее, которое можно изменить, если вовремя скорректировать планы и прислушиваться к интуиции.


Овен


Карта «Мир» сулит Овнам прекрасное начало недели. По ней в жизни происходят позитивные перемены, когда Овны могут без труда достичь всего, что было запланировано, помириться с близкими, а также насладиться очередной победой.

По карте «Отшельник» в середине недели Овны смогут взять небольшой перерыв, чтобы отдохнуть и восполнить запас сил, а также найти ответы на волнующие вопросы.


Позитивный Аркан «Солнце» говорит о том, что впереди у Овнов не будет препятствий. По этой карте жизнь меняется к лучшему, и в ней происходят лишь позитивные перемены. Совет Аркана — наслаждаться каждым днем и привлекать позитивные мысли.

Телец


Карта «Колесница» открывает майскую неделю и указывает Тельцам на возможность совершить завершающий рывок. Согласно этому Аркану, препятствия на пути могут возникнуть лишь в случае сомнений, а значит, терять время даром не имеет смысла.

Аркан «Смерть» в раскладе не несет негатива. По этой карте Тельцы смогут освободиться от всего наносного, что мешает счастью и развитию. Закрыв двери прошлого, они смогут найти новые цели и достичь благополучия.

«Сила» — карта настойчивости и честности. Совет этой карты для Тельцов на конец недели — поступать честно и руководствоваться доводами разума, чтобы исключить конфликты на пустом месте.


Близнецы


По Аркану «Умеренность» Близнецам стоит начать майскую неделю с завершения дел. Неторопливость и внимание к деталям помогут вовремя завершить необходимые дела и поставить точку в спорных вопросах.

Карта «Повешенный» указывает на вынужденную паузу. Такое происходит чаще всего из-за невнимательности, а значит, в середине недели появится время на работу над ошибками.

«Луна» — карта внутренних страхов и противоречий. По ней Близнецы к выходным столкнутся с проблемами, которые нужно будет решить незамедлительно. Многие страхи на поверку оказываются беспочвенными, а значит, с ними нужно бороться, чтобы не лишать себя счастливой жизни.

Рак


Карта «Колесо фортуны» говорит о том, что в начале недели Раки окажутся в круговороте событий. Дела могут пойти не по плану, однако Ракам не стоит предпринимать поспешных действий. Достаточно подождать, чтобы понять, какие шаги приведут к успеху.

По карте «Сила» Раки смогут побороться за место под солнцем, а также без труда справиться со сложными делами. В середине недели важно верить в свои силы, чтобы не терять время на самокопание.


Аркан «Дьявол» сулит Ракам непростые выходные. В конце недели их будут преследовать соблазны, которые не приведут ни к счастью, ни к процветанию. Осторожность и отказ от авантюр помогут избежать проблем.

Лев


«Верховная жрица» — карта интуиции. По ней Львам в начале недели не стоит предпринимать поспешных действий. Умение выжидать и следить за развитием событий поможет выбрать верное время для активных действий.

Карта «Колесница» указывает Львам на период, когда удача на их стороне. Совет карты — приниматься за дела, не медля, чтобы привлечь в жизнь необходимые перемены и не останавливаться на достигнутом.

Аркан «Солнце» предвещает позитивные выходные. По этой карте Львы получат приятные известия, смогут похвалиться очередной победой и отпраздновать в кругу семьи очередное достижение.

Дева


Карта «Суд» говорит о том, что справедливость восторжествует. Девам в начале недели стоит помнить о том, что лишь честные действия приведут к успехам, и не желать зла недоброжелателям.


Аркан «Влюбленные» в раскладе — знак выбора. Эта карта сообщает, что Девы будут на пороге перемен, а значит, торопиться с выбором не стоит. Внимание к деталям и отказ от чужих советов помогут выбрать верное направление.

Карта «Башня» говорит о разрушении стереотипов. По ней в майские выходные Девы смогут отказаться от устаревших идей и научиться вовремя прощаться с отжившим прошлым.

Весы


Карта «Солнце» в раскладе указывает Весам на прекрасное начало недели. Нужно лишь определиться с первоочередными целями и идти выбранным путем, не сворачивая и не откладывая дел в долгий ящик.

Аркан «Звезда» указывает Весам на то, что их путь свободен, а значит, приоритеты были выбраны верно. По этой карте Высшее Провидение ведет Весов к успехам, а значит, бояться неприятностей не стоит.

Карта «Суд» сулит освобождение от всего, что мешало привлечению в жизнь счастья и благополучия. Совет Аркана на выходные — смело бороться за свое будущее, но поступать честно, чтобы позже не расплачиваться за опрометчивые поступки.

Скорпион



Аркан «Повешенный» говорит Скорпионам о вынужденной паузе, когда невозможно сдвинуться с мертвой точки. По ней Скорпионам предстоит переосмысление планов, часть из которых уже устарела и требует корректировки.

«Иерофант» в раскладе — карта мудрости и умения расставлять приоритеты. Совет карты — не бояться просить помощи и самим протягивать руку тем, кто нуждается в добром совете.

По карте «Император» Скорпионам в конце недели улыбнется удача в деловой среде. Аркан указывает на возможность занять желаемую должность, однако поступать нужно мудро, чтобы сохранить авторитет.

Стрелец


Карта «Умеренность» указывает Стрельцам на то, что неделю нужно начать с приведения мыслей в порядок. Достижение внутреннего равновесия поможет вовремя справляться с делами и не тратить энергию на отрицательные эмоции.

По карте «Луна» Стрельцы столкнутся с тревогами и страхами, которые чаще всего оказываются необоснованными. Совет Аркана — не слушать недоброжелателей и не отказываться от планов из-за сплетен.

«Башня» в раскладе — карта нестабильности. Стрельцы столкнутся с тем, что их положение будет шатким из-за разрушения стереотипов. В такой ситуации важно прислушаться к доводам разума, чтобы выбрать верное направление.

Козерог


Аркан «Дурак» указывает на важность следования плану. По этой Карте Козерогам придется проводить работу над ошибками лишь в том случае, если станут халатно относиться к своим обязанностям.

По карте «Сила» появляется возможность приблизиться к цели, но для этого Козерогам важно проявлять лучшие черты своего характера и не потакать слабостям.

Карта «Влюбленные» всегда указывает на выбор, благодаря которому появляется возможность улучшить жизнь. В выходные Козерогам предстоит отказаться от малого, пожертвовать чем-то ради достижения цели и благополучной жизни.

Водолей


По карте «Умеренность» Водолеям не стоит начинать неделю со спешки. Вдумчивая работа будет гарантией отсутствия ошибок.

Карта «Суд» в раскладе говорит о том, что справедливость восторжествует. В середине недели Водолеи смогут отстоять свое честное имя, разорвать токсичные связи и освободиться от манипуляторов. Карта также говорит о победе в судебных разбирательствах, поэтому Водолеи могут не сомневаться в успехе.

Аркан «Башня» призывает Водолеев отказаться от старых привычек и привнести в жизнь позитивные перемены. Также карта предупреждает о том, что стабильность может рухнуть, если Водолеи строили замки из песка вместо проработки планов.

Рыбы


По карте «Башня» неделя для Рыб может начаться с крушения планов, однако такое положение дел не должно становиться проблемой. Рыбы смогут понять, что именно нужно вычеркнуть из своей жизни, чтобы не останавливаться в развитии.

Аркан «Колесо фортуны» говорит о том, что в середине недели судьба будет благосклонна к Рыбам, и они смогут получить приятные сюрпризы. Также карта указывает на важность отказа от спешки, которая может привести к ошибкам.

«Звезда» в раскладе — карта надежд и приятных перспектив. По ней Рыбы в выходные смогут без труда завершить необходимые дела и получить достойное вознаграждение. Мудрые и взвешенные решения помогут справиться с любыми трудностями.

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По материалам: dailyhoro.ru

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