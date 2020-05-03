Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Террористы осуществили дерзкую атаку в Ираке: ИГ возрождается?

Террористы осуществили дерзкую атаку в Ираке: ИГ возрождается?

Террористы осуществили дерзкую атаку в Ираке: ИГ возрождается?

В субботу, 2 мая, боевики террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России) убили по меньшей мере 10 бойцов преимущественно шиитских «Сил народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби», созданы в 2014 году при поддержке Ирана для борьбы с ИГ на иракской территории). Командование «Хашд аш-Шааби» сообщило об атаке в посёлке Микишфа, недалеко от центрального города Самарра в провинции Салах-эд-Дин, где погибли шесть ополченцев. Ещё трое бойцов «Хашд аш-Шааби» были убиты после подрыва придорожной бомбы, когда было вызвано подкрепление.

Дерзкая атака игиловцев усилила обеспокоенность по поводу того, что террористическая группировка, которая когда-то контролировала почти треть всей территории арабской республики, возрождается, передаёт «Аль-Арабия».

Это была самая смертоносная из серии атак в последние недели, последовавшая на фоне ухудшающейся социально-экономической ситуации в стране и кризиса, связанного с распространением коронавируса Covid-19.

Власти Ирака объявили о разгроме ИГ ещё в декабре 2017 года — после кровопролитной трёхлетней антитеррористической кампании, которая фактически продолжается до сих пор. В отдельных иракских районах к северу от Багдада сохранились «спящие» ячейки террористов.

Недавно назначенный премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими, который, как ожидается, представит состав своего правительства на следующей неделе для его утверждения в парламенте страны, выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки в Микишфе.

«Их кровь не будет пролита зря, — говорится в заявлении и. о. главы правительства. — Наши силы безопасности продолжат преследовать террористов, пока мы не очистим нашу землю от этой мерзости».

На прошлой неделе террорист-смертник атаковал здание разведывательного управления в северном городе Киркук, ранив по меньшей мере трёх силовиков в результате первого такого нападения за несколько месяцев, отмечает панарабский телеканал.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Иран выпустит сукук для финансирования нефтегазовых проектов
Иран выпустит сукук для финансирования нефтегазовых проектов
Сценарист фильмов ужасов про куклу-убийцу Чаки покончил с собой
Сценарист фильмов ужасов про куклу-убийцу Чаки покончил с собой
Кейт Миддлтон поделилась снимками принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения
Кейт Миддлтон поделилась снимками принцессы Шарлотты в честь ее дня
ВС Бразилии приостановил процесс выдворения венесуэльских дипломатов
ВС Бразилии приостановил процесс выдворения венесуэльских дипломатов
Девушка-механик втайне снимала порно и лишилась работы
Девушка-механик втайне снимала порно и лишилась работы
Трамп обрадовался возвращению Ким Чен Ына
Трамп обрадовался возвращению Ким Чен Ына
России незачем становиться ветряной супердержавой. Но она может ею стать
России незачем становиться ветряной супердержавой. Но она может ею
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала о своем
Москва удвоила число тестирований на Covid-19
Москва удвоила число тестирований на Covid-19
Ольга Серябкина выпустила новый мини-альбом "Причины"
Ольга Серябкина выпустила новый мини-альбом "Причины"
Террористы осуществили дерзкую атаку в Ираке: ИГ возрождается?
Террористы осуществили дерзкую атаку в Ираке: ИГ возрождается?
Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 4 по 10 мая 2020 года

Топ на сегодня

Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
Более 270 россиян вылетели на родину из Дели
Напавший на посольство Кубы в США заявил, что боялся ОПГ
Напавший на посольство Кубы в США заявил, что боялся ОПГ
Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускать
Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась
"По-моему, немыслимо". Лавров оценил "покушение" на политиков Праги
"По-моему, немыслимо". Лавров оценил "покушение" на политиков Праги
КПРФ начала "онлайн-маевку" на фоне ограничений из-за коронавируса
КПРФ начала "онлайн-маевку" на фоне ограничений из-за коронавируса

Еще по теме

Ирак заявил о полном избавлении от боевиков ИГ*
Иракские ополченцы решили убивать американских солдат
СМИ: Автобус с паломниками в Ираке был подорван террористами
В Ираке умер снайпер, известный как «Охотник за Игиловцами»