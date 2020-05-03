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Трамп обрадовался возвращению Ким Чен Ына

Трамп обрадовался возвращению Ким Чен ЫнаФото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп обрадовался возвращению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он написал об этом пост на своей странице в Twitter.

Американский лидер сделал репост новости с фотографиями северокорейского главы после долгого отсутствия. «Лично я рад видеть, что он вернулся и здоров!» — написал Трамп.

2 мая в сети появились кадры с церемонии открытия завода по производству удобрений, где Ким Чен Ын торжественно разрезает ленточку. Вопреки распространившимся слухам о болезни, на фото лидер КНДР выглядит здоровым.

15 апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в «вегетативном состоянии».

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По материалам: lenta.ru

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