Тренер "Ахмата" обратился к "ноющим" о деньгах россиянам

Лидия Мартынова

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов опубликовал в инстаграме видео, в котором высказался о людях, требующих от государства денег в период режима самоизоляции.

"Троллейбусы, автобусы работают, метро работает – те, кто реально делают важные вещи для нас, с вами. Они все получают деньги", — заявил Шалимов.

Он призвал сменить профессию тех, кто "хочет ничего не делать и получать деньги", и обозвал их дармоедами. Кроме того, тренер привел в пример бездомных.

"Вы, каждый, кто сегодня ноет, живете лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать?" — заключил Шалимов.