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У актрисы Татьяны Васильевой обнаружен коронавирус

У актрисы Татьяны Васильевой обнаружен коронавирус

У народной артистки России Татьяны Васильевой обнаружен коронавирус. Накануне она почувствовала себя плохо и обратилась в больницу, где и был поставлен диагноз.

Обо всем этом актриса сама рассказала журналистам, сообщив, что вызвала скорую помощь, так как у нее появился кашель и поднялась высокая температура. Она сдала в больнице анализы и вернулась домой.

«Состояние так себе, у меня нашли этот вирус. Я была в больнице, в Первом меде, ночь провела там. Сейчас дома нахожусь. Выпустили, потому что не знали, а сегодня посмотрели, я выяснила, что со мной», — рассказала Васильева 2 мая телеканалу «78».

По ее словам, пока еще не решено, будет ли она проходить лечение на дому или ее госпитализируют.

Татьяна Васильева — народная артистка России. Она работала в Театре сатиры, Театре имени Маяковского и театре «Школа современной пьесы», а сейчас является ведущей актрисой московского театра «Миллениум».

Артистка также снялась в сотне телефильмов, среди которых «Дуэнья», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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