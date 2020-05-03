У врачей главной больницы Кубани обнаружен коронавирус

Вадим Карасев

По информации, поступившей из Оперативного штаба Краснодарского края, сразу три врача Краснодарской краевой клинической больницы №1 (ККБ) оказались заражены коронавирусом нового типа COVID-19.

Одним из заболевших является хирург ККБ №1, проводивший операцию поступившему 23 апреля пациенту. Несмотря на то, что при поступлении в медучреждение у мужчины отсутствовали симптомы коронавирусной инфекции, позже у него подтвердился этот диагноз. После получения подтвержденной информации о зараженном пациенте на самоизоляцию были отправлены все врачи хирургического отделения №3. Пациенты перенаправлены в инфекционное отделение больницы.

Еще двое заразившихся коронавирусом врачей - сотрудники отделения реанимации, где после операции находился пациент с COVID-19.

В настоящее время все заболевшие коронавирусом медики проходят лечение в стационаре ККБ. Во всех помещениях главного медицинского учреждения Кубани проведена дезинфекция. Руководство ККБ №1 не сочло необходимым закрывать отделения хирургии и реанимации - прием пациентов продолжается.

По информации на сегодня, 3 мая в Краснодарском крае заболевших коронавирусом - 1244 человека, 76 из них - дети. Скончались от COVID-19 20 жителей Кубани, 372 человека вылечены.

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