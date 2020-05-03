Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » У женщины повторно выявили коронавирус после двух недель самоизоляции

У женщины повторно выявили коронавирус после двух недель самоизоляции

У женщины повторно выявили коронавирус после двух недель самоизоляцииФото: Илья Питалев / РИА Новости

Врачи повторно выявили заражение коронавирусом у 30-летней жительницы префектуры Канагава на востоке Японии, которая перед этим самоизолировалась на две недели. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

В первый раз японка сдала тест на коронавирус 13 апреля, он оказался положительным. Женщина провела две недели дома, симптомы заболевания прошли. Однако после завершения карантина ее самочувствие ухудшилось. Повторный тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

«Произошедшее демонстрирует, что в зависимости от состояния пациента может возникнуть необходимость продлить карантин на срок более двух недель», — приводит телеканал комментарий эксперта.

С 17 апреля по 6 мая на всей территории Японии действует режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС планируется продлить до 6 июня. Общее число зараженных коронавирусом в Японии превысило 15,5 тысячи, 530 человек умерли.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в становой тяге
Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в становой тяге
Битва платьев: Ким Кардашьян против Дарьи Коноваловой
Битва платьев: Ким Кардашьян против Дарьи Коноваловой
В Сенате россиянам посоветовали не выезжать в отпуск за рубеж в этом году
В Сенате россиянам посоветовали не выезжать в отпуск за рубеж в этом
У женщины повторно выявили коронавирус после двух недель самоизоляции
У женщины повторно выявили коронавирус после двух недель самоизоляции
Испанские ученые назвали пять типов кожных проявлений коронавируса
Испанские ученые назвали пять типов кожных проявлений коронавируса
Российская помощь Сербии: проведена дезинфекция онкоцентра в Белграде
Российская помощь Сербии: проведена дезинфекция онкоцентра в Белграде
В Китае выявили два новых случая заражения коронавирусом
В Китае выявили два новых случая заражения коронавирусом
«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ
«Газпром» приготовился к обрушению спроса на газ
Неделя третья по Пасхе, святых жен-мироносиц: о чем важно помнить 3 мая 2020 года
Неделя третья по Пасхе, святых жен-мироносиц: о чем важно помнить
Устроившими дрифт с кальяном и музыкой россиянами заинтересовались власти
Устроившими дрифт с кальяном и музыкой россиянами заинтересовались
Анатолий Цой сделал пластическую операцию втайне от Константина Меладзе
Анатолий Цой сделал пластическую операцию втайне от Константина
Замглавы Якутии опубликовала и удалила новость о трети зараженных на Чаянде
Замглавы Якутии опубликовала и удалила новость о трети зараженных

Топ на сегодня

Польский патруль зафиксировал подход «Академика Черского» к Калининграду
Польский патруль зафиксировал подход «Академика Черского»
Эстония во главе Совбеза ООН хочет поддержать идею всеобщего перемирия
Эстония во главе Совбеза ООН хочет поддержать идею всеобщего перемирия
57 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки
57 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки
Назарбаеву сняли из-за её президентских амбиций — политолог
Назарбаеву сняли из-за её президентских амбиций — политолог
Попавшая в больницу с подозрением на коронавирус Татьяна Васильева сбежала от врачей
Попавшая в больницу с подозрением на коронавирус Татьяна Васильева

Еще по теме

У депутата Мосгордумы обнаружили коронавирус
У Пласидо Доминго обнаружили коронавирус
В Москве скончались пять пациентов с коронавирусом
Певица Pink заразилась коронавирусом