Участница шоу «Холостяк» Барбара Пино: «Планирую в ближайшие два года родить детей»

Влада Некрасова

Уроженка Острова Свободы с первых дней привлекла к себе внимание Антона Криворотова. Главный герой шоу «Холостяк» шел даже на нарушения правил проекта ради 27-летней Барбары Пино.

Смуглую красавицу-кубинку с самого начала шоу считают явной фавориткой Антона Криворотова и прочат ей победу в проекте. А ведь Барбара на подобный исход событий даже не рассчитывала. Собираясь на кастинг, она долго решала, стоит ли ей становиться участницей...

«Была уверена, что Холостяк на 100% не будет соответствовать моим вкусовым предпочтениям. Но всегда было любопытно, как сам съемочный процесс происходит. И решила рискнуть, думая о том, что если Холостяк не понравится, тут же уеду домой после первой съемки. Другие мысли даже в голову не приходили», — рассказывает девушка.

В прошлом Барбара пережила болезненный развод с мужем. Она старалась не распространяться об этом на проекте, а вот с Антоном поделилась, когда они были на свидании в Португалии. Оказалось, супруг Пино не был готов к созданию семьи.

«Я думаю, что за пять лет отношений он так и не осознал, что нужно подумать о потомстве, надо стремиться куда-то расти, если реально хочешь полноценную семью. Со временем я поняла, что не хочу тратить свои годы на брак без перспективы. И как бы ни было трудно расходиться, я это сделала», — поделилась Барбара в разговоре со «СтарХитом».

Именно с бывшим мужем Барбара и приехала в Россию. Поначалу пара обосновалась в Санкт-Петербурге, открыла небольшой бизнес — собственную кайт-школу (кайтинг — вид спорта, в котором человек совершает движение под тягой летящего воздушного змея, — прим. «СтарХита» ). Параллельно Пино начала принимать участие в фотосессиях. «Сначала они приносили очень мало денег, но с годами гонорары повысились», — делится модель.

К слову, девушке пришлось столкнуться и с негативом на межрасовой почве. «В России, — больше в Питере, чем в Москве, — сначала была заметна небольшая дискриминация. Люди постоянно тыкали пальцем, могли подойти и сказать, что у меня на голове парик. Очень часто сталкивалась и с мошенниками, причем в разных сферах, начиная с контор, которые оформляли документы на гражданство», — отметила участница телешоу.

После расставания с мужем Барбара не закрылась. Еще в Питере у нее были болезненные отношения, которые длились год. После переезда в Москву девушка встречалась с еще одним парнем. Этот роман закончился в 2018-м.

На вопрос о том, что она никогда не простит мужчине, модель отвечает с ходу — неверность. «Чтобы, пока мы с ним встречались, он позволил себе спать с другой?! Никогда! И какие бы ни были сильные чувства, я тут же поставлю точку», — откровенничает Пино.

Когда Барбара узнала, что Антон раскопал информацию об ее бывшем муже, то очень обиделась и даже хотела уйти из проекта. Но Криворотов сумел доказать ей, что не хотел делать ей больно, и уговорил остаться.

Конечно, такое отношение Холостяка к экзотической красавице вызывало зависть у других участниц проекта. Но Пино никогда не вступала в конфликты с ними и с теплом относилась к каждой.

Выберет ли Антон Барбару в финале шоу пока остается загадкой. Но Барбара уже давно готова к серьезным отношениям и мечтает о семье. «Я планирую в ближайшие два года родить детей. Причем хочу, чтобы сначала появилась девочка, а уже потом мальчик», — говорит Пино.

Фото: пресс-служба