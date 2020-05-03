Учёные нашли новую причину высокой смертности от коронавируса

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Высокая смертность от коронавируса в ряде стран связана с недостатком в организме жителей витамина D, считают учёные из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Их исследование опубликовано в журнале Research Square, пишет РИА «Новости».

Специалисты исследовали средние уровни витамина D у граждан 20 европейских государств и сопоставили их со статистикой смертности от COVID-19. Оказалось, что там, где у граждан наблюдается дефицит вещества, число умерших больше.

«Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии», — отмечают учёные. Они также подчёркивают, что недостаток витамина D характерен для пожилых людей, которые входят в группу риска по коронавирусу и чаще погибают от инфекции.

На основе полученных данных специалисты в настоящее время разрабатывают рекомендации по профилактике болезни с помощью биологически активных веществ.

Ранее академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев рассказал «Парламентской газете», что витаминотерапия — один из самых надёжных способов борьбы с COVID-19. По его словам, Витамин D, витамин С, витамины группы B — это базовый комплекс, который в значительной степени способствует закрытию ворот для попадания инфекции в организм. При этом он напомнил, что у населения России, особенно в средних и северных широтах, очень низкий уровень витамина D, однако перед тем, как принимать вещество, нужно обязательно сдать анализ на его содержание и проконсультироваться с врачом.