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Ученые вновь скорректировали прогноз по сроку окончания пандемии в России

Ученые вновь скорректировали прогноз по сроку окончания пандемии в России
Ученые из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в РФ в сторону увеличения после резкого прироста числа выявленных случаев COVID-19 в России: согласно постоянно обновляемым данным лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия может завершиться 12 августа.

Ранее специалисты сообщали, что эпидемия в России может закончиться 4 августа, затем сдвинули этот срок до 8 августа.

В субботу сообщалось о резком приросте числа новых случаев коронавируса в РФ: за предшествующие сутки было выявлено 9 623 заболевших COVID-19, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 124 054.


По данным на воскресенье, в РФ 134 687 заболевших.

# Россия
По материалам: ria.ru

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