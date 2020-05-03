Ученые вновь скорректировали прогноз по сроку окончания пандемии в России

Влада Некрасова

Ученые из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в РФ в сторону увеличения после резкого прироста числа выявленных случаев COVID-19 в России: согласно постоянно обновляемым данным лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна, пандемия может завершиться 12 августа.

Ранее специалисты сообщали, что эпидемия в России может закончиться 4 августа, затем сдвинули этот срок до 8 августа.

В субботу сообщалось о резком приросте числа новых случаев коронавируса в РФ: за предшествующие сутки было выявлено 9 623 заболевших COVID-19, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло 124 054.

По данным на воскресенье, в РФ 134 687 заболевших.