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Учёный призвал переболевших коронавирусом россиян продолжать соблюдать самоизоляцию

Учёный призвал переболевших коронавирусом россиян продолжать соблюдать самоизоляцию

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Выздоровевшим после заражения коронавирусом пациентам, которых выписали из стационара, следует соблюдать дополнительную изоляцию в течение двух недель. Об этом «Парламентской газете» сообщил директор института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения, академик РАН Николай Брико.

По данным китайских врачей, в некоторых случаях анализы, которые сдают вылечившиеся от COVID-19 люди, показывают наличие инфекции в их организмах.

По словам Брико, сегодня известно, что заразный период у больного коронавирусной инфекцией — последние два дня инкубации и весь период болезни, иногда до 37 дня от начала болезни, но это редко.

«Имеющиеся результаты исследований показали, что у пациентов с COVID-19 вирусная нагрузка в слюне была наиболее высокой в течение недели после появления симптомов, а после она снижалась, — рассказал учёный. — У половины переболевших COVID-19 сохранялся в организме даже после исчезновения всех симптомов в течение от одного до восьми дней».

По мнению академика, выздоровевшие от коронавируса пациенты какое-то время могут быть опасны для окружающих, поэтому для них «оправдана дополнительная изоляция в течение двух недель после выписки из стационара».

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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