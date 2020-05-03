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Украинка разрушила фонтан при попытке сделать селфи

Украинка разрушила фонтан при попытке сделать селфи

Двадцатилетняя жительница украинского города Боярка сломала фонтан возле местного ЗАГСа в попытках сделать красивую фотографию, сообщает пресс-служба Киевского областного управления Нацполиции.

Девушка рассказала полиции, что захотела сфотографироваться на верхушке фонтана с родной сестрой на плечах. Однако, судя по снятым камерой наружного наблюдения кадрам, конструкция рухнула вместе с женщиной и ребенком.

"Поврежденное имущество принадлежит местному коммунальному предприятию, которому причинен материальный ущерб на общую сумму более 37 000 гривен", - указали в полиции.

По факту хулиганских действий следователи Киево-Святошинского отдела полиции открыто уголовное производство. Ведется следствие.

Напомним, в сентябре прошлого года 36-летняя жительница Омска была госпитализирована после того, как выстрелила себе в голову из травматического пистолета.

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По материалам: uposters.ru

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