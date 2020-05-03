"Уникальная история". Проценко уточнил, почему COVID не расползся по РФ

Алексей Вольцев

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко пояснил, в чем заключается уникальность российского сценария пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в воскресенье РИА Новости.

Он отметил, что во многих государствах возникают свои особенности развития этого заболевания.

"У нас, наверное, уникальная история в том, что Москва, как въездной хаб, успела предпринять те действия, которые не дали (возможности – ред.) вот этому молниеносному распространению вируса по всей стране", – заявил Проценко в интервью журналистке Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

По мнению врача, среди важных мер, введенных в российской столице, были изоляция, контроль на въезде, провизорные госпитали, а также тщательное наблюдение.

Проценко не сомневается, что благодаря этому страна получила две-три недели для "перестроения".