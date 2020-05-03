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Устроившими дрифт с кальяном и музыкой россиянами заинтересовались власти

Устроившими дрифт с кальяном и музыкой россиянами заинтересовались властиФото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Власти Санкт-Петербурга изучат данные видеозаписей с вечеринкой на Крестовском острове во время режима самоизоляции. Об этом сообщили РИА Новости в городском комитете по законности и правопорядку.

По факту публикации проведут разбирательство. Также сообщается, что если участников вечеринки установят, их могут привлечь к административной ответственности.

Россияне устроили дрифт с кальяном и музыкой во время эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге в ночь 2 мая. Несколько сотен человек собрались на Крестовском острове, позже видео с вечеринки распространились в социальных сетях.

По последним данным, в России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1222 человека скончались в результате пандемии, 15 тысячам пациентов удалось вылечиться.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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