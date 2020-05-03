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В "Аэрофлоте" озвучили прогноз по возобновлению международных полетов

В "Аэрофлоте" озвучили прогноз по возобновлению международных полетов
Возобновление международного авиасообщения может начаться через несколько месяцев, заявила пресс-секретарь крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Юлия Спивакова.

"Точные сроки возобновления полетов пока назвать сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться где-то в середине лета", — сказала Спивакова в эфире телеканала "Россия 24".

Она не исключила, что в дальнейшем появятся рекомендации соблюдать определенную дистанцию между пассажирами.


"Но пока что точно можно сказать, что мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость", — добавила она.

# В мире / Экономика
По материалам: ria.ru

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