В "Аэрофлоте" озвучили прогноз по возобновлению международных полетов

Лидия Мартынова

Возобновление международного авиасообщения может начаться через несколько месяцев, заявила пресс-секретарь крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Юлия Спивакова.

"Точные сроки возобновления полетов пока назвать сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться где-то в середине лета", — сказала Спивакова в эфире телеканала "Россия 24".

Она не исключила, что в дальнейшем появятся рекомендации соблюдать определенную дистанцию между пассажирами.

"Но пока что точно можно сказать, что мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость", — добавила она.