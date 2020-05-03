В "Аэрофлоте" озвучили прогноз по возобновлению международных полетов
Сегодня, 22:14 Лидия Мартынова
Возобновление международного авиасообщения может начаться через несколько месяцев, заявила пресс-секретарь крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Юлия Спивакова.
"Точные сроки возобновления полетов пока назвать сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться где-то в середине лета", — сказала Спивакова в эфире телеканала "Россия 24".
Она не исключила, что в дальнейшем появятся рекомендации соблюдать определенную дистанцию между пассажирами.
"Но пока что точно можно сказать, что мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость", — добавила она.
По материалам: ria.ru