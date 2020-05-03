Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета ВВС

В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета ВВС

В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета ВВСФото: @ATBDigital

Шесть человек погибли при крушении самолета, принадлежащего ВВС Боливии. Об этом сообщает газета Pagina Siete.

Воздушное судно разбилось в департаменте Бени. Самолет направлялся в город Санта-Крус. На борту находились два пилота и четыре пассажира из Испании. Их должны были доставить в международный аэропорт для возвращения на родину.

По данным издания, в течение восьми дней советом по расследованию авиационных происшествий будет представлен полный отчет о факторах, которые послужили причиной катастрофы.

В апреле в США в результате крушения самолета в штате Невада погибли три человека. Крушение произошло в долине Гошут. Обломки самолета обнаружены примерно в 40 километрах от границы штата Юта. Причиной крушения могло стать вынужденное экстренное приземление из-за неизвестных причин. Самолетом была совершена жесткая посадка носом вниз.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Немецкие врачи позируют голыми в знак протеста против нехватки средств защиты
Немецкие врачи позируют голыми в знак протеста против нехватки
Еврочиновники нашли виновных в своих ошибках: это русские и китайцы
Еврочиновники нашли виновных в своих ошибках: это русские и китайцы
США испытают 14 вакцин от коронавируса
США испытают 14 вакцин от коронавируса
Полицейские прервали концерт музыкантов, которые играли для соседей
Полицейские прервали концерт музыкантов, которые играли для соседей
Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти
Джонсон рассказал, как врачи собирались объявить о его смерти
Стас Садальский рассказал, почему 15 лет не общается с Ларисой Удовиченко
Стас Садальский рассказал, почему 15 лет не общается с Ларисой
Бывший директор «Уральских пельменей» потребовал с коллег миллионы рублей
Бывший директор «Уральских пельменей» потребовал с коллег миллионы
В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета ВВС
В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета ВВС
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
В Москве состоялась крупнейшая цифровая бизнес-конференция
В Москве состоялась крупнейшая цифровая бизнес-конференция
Эксперт рассказал о главных признаках финансового мошенничества
Эксперт рассказал о главных признаках финансового мошенничества
МИД Украины в годовщину трагедии в Одессе выдвинул обвинения в адрес РФ
МИД Украины в годовщину трагедии в Одессе выдвинул обвинения в адрес

Топ на сегодня

"По-моему, немыслимо". Лавров оценил "покушение" на политиков Праги
"По-моему, немыслимо". Лавров оценил "покушение" на политиков Праги
Польский патруль зафиксировал подход «Академика Черского» к Калининграду
Польский патруль зафиксировал подход «Академика Черского»
Град огня и ослепительный свет прожекторов. Как брали Берлин
Град огня и ослепительный свет прожекторов. Как брали Берлин
Эстония во главе Совбеза ООН хочет поддержать идею всеобщего перемирия
Эстония во главе Совбеза ООН хочет поддержать идею всеобщего перемирия
57 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки
57 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки

Еще по теме

Три человека погибли в результате крушения легкомотроного самолета в США
При крушении самолета в Испании погибли четыре человека
При крушении самолета на базе ВВС США погибли четверо человек
Самолет с военными разбился к Индии: 10 человек погибли