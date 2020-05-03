В Боливии шесть человек погибли при крушении самолета ВВС

Вадим Карасев

Фото: @ATBDigital

Шесть человек погибли при крушении самолета, принадлежащего ВВС Боливии. Об этом сообщает газета Pagina Siete.

Воздушное судно разбилось в департаменте Бени. Самолет направлялся в город Санта-Крус. На борту находились два пилота и четыре пассажира из Испании. Их должны были доставить в международный аэропорт для возвращения на родину.

По данным издания, в течение восьми дней советом по расследованию авиационных происшествий будет представлен полный отчет о факторах, которые послужили причиной катастрофы.

В апреле в США в результате крушения самолета в штате Невада погибли три человека. Крушение произошло в долине Гошут. Обломки самолета обнаружены примерно в 40 километрах от границы штата Юта. Причиной крушения могло стать вынужденное экстренное приземление из-за неизвестных причин. Самолетом была совершена жесткая посадка носом вниз.