В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной

Вадим Карасев

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной. По его мнению, «надо использовать собственные ресурсы». Его слова приводит РИА Новости.

Политик заявил, что Вооруженные силы страны имеют собственное подразделение, которое обучено для проведения дезинфекции. Председательствующий президиума Боснии и Герцеговины также отметил, что «готов в любой момент дать одобрение для применения этого подразделения в любой части нашей страны». Он подчеркнул, что страна должна опираться на собственные ресурсы в вопросах дезинфекции.

Ранее министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич отказал во въезде в страну российским военным, которых пригласило правительство республики для дезинфекции города Мостар. В ответ на ноту российского посольства МИД страны сообщил, что вопрос о пропуске был направлен в Президиум. Министерство внутренних дел Боснии и Герцеговины также заявило, что этот вопрос находится в компетенции Президиума страны, который состоит из представителя хорватов, бошняков и сербов. Отношения между членами Президиума сложные.

В беседе с агентством FENA Джаферович сказал, что президиум страны не может принимать решение в данном случае, так как «не соблюдены необходимые процедуры». «Нет ни позиции совета министров Боснии и Герцеговины, ни компетентных министерств и госагентств, которые должны быть включены в процесс», — отметил Джаферович.

Военнослужащие России ранее оказывали помощь Боснии и Герцеговине, с 9 по 23 апреля дезинфицируя различные объекты в стране.