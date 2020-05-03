Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной

В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной

В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланнойФото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что страна сама может справиться с дезинфекцией, и признал помощь России нежеланной. По его мнению, «надо использовать собственные ресурсы». Его слова приводит РИА Новости.

Политик заявил, что Вооруженные силы страны имеют собственное подразделение, которое обучено для проведения дезинфекции. Председательствующий президиума Боснии и Герцеговины также отметил, что «готов в любой момент дать одобрение для применения этого подразделения в любой части нашей страны». Он подчеркнул, что страна должна опираться на собственные ресурсы в вопросах дезинфекции.

Ранее министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич отказал во въезде в страну российским военным, которых пригласило правительство республики для дезинфекции города Мостар. В ответ на ноту российского посольства МИД страны сообщил, что вопрос о пропуске был направлен в Президиум. Министерство внутренних дел Боснии и Герцеговины также заявило, что этот вопрос находится в компетенции Президиума страны, который состоит из представителя хорватов, бошняков и сербов. Отношения между членами Президиума сложные.

В беседе с агентством FENA Джаферович сказал, что президиум страны не может принимать решение в данном случае, так как «не соблюдены необходимые процедуры». «Нет ни позиции совета министров Боснии и Герцеговины, ни компетентных министерств и госагентств, которые должны быть включены в процесс», — отметил Джаферович.

Военнослужащие России ранее оказывали помощь Боснии и Герцеговине, с 9 по 23 апреля дезинфицируя различные объекты в стране.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Не умеет себя вести": Регину Тодоренко требуют выгнать из шоу "Маска"
"Не умеет себя вести": Регину Тодоренко требуют выгнать из шоу "Маска"
МИД Литвы обвинил Россию в «агрессии на Украине»
МИД Литвы обвинил Россию в «агрессии на Украине»
Кремль ответил на вопрос о полноценном праздновании 75-летия Победы
Кремль ответил на вопрос о полноценном праздновании 75-летия Победы
Публикации о протестах против самоизоляции в США начали удалять
Публикации о протестах против самоизоляции в США начали удалять
В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
В Боснии и Герцеговине признали помощь России нежеланной
Лунный день сегодня 3 мая 2020 года
Лунный день сегодня 3 мая 2020 года
Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 13,6 тысячи человек
Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 13,6 тысячи человек
Кремль высказался о сроках ограничений в России
Кремль высказался о сроках ограничений в России
Большая часть школ в Израиле возобновила работу
Большая часть школ в Израиле возобновила работу
Курс рубля резко вырос
Курс рубля резко вырос
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Звезда сериала "Хор" Лиа Мишель подтвердила слухи о своей беременности: первое фото
Звезда сериала "Хор" Лиа Мишель подтвердила слухи о своей

Топ на сегодня

Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
Террористы осуществили дерзкую атаку в Ираке: ИГ возрождается?
Террористы осуществили дерзкую атаку в Ираке: ИГ возрождается?
Попавшая в больницу с подозрением на коронавирус Татьяна Васильева сбежала от врачей
Попавшая в больницу с подозрением на коронавирус Татьяна Васильева
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
В Воронежской области расследуют случай с врачом, выпавшим из окна
В Воронежской области расследуют случай с врачом, выпавшим из окна

Еще по теме

Босния и Герцеговина позвала российских военных медиков и отказалась их впускать
Босния и Герцеговина попросила о помощи российских медиков и запретила им въезд
В Боснии рассказали о помощи России военному отряду боснийских сербов
Додик планирует отстаивать позиции сербов в президиуме Боснии и Герцеговины