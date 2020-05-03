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В Италии количество выздоровевших от коронавируса превысило 81 тысячу

В Италии количество выздоровевших от коронавируса превысило 81 тысячу

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В Италии в настоящий момент насчитывается 100 179 больных коронавирусом, сообщается в бюллетене за воскресенье, опубликованном на сайте службы гражданской защиты страны. 

В нём отмечается, что в больницах с симптомами заболевания проходят лечение 17 242 человека. Это на 115 человек меньше по сравнению с субботой. Число нуждающихся в интенсивной терапии также уменьшилось за сутки на 38 и составляет 1 501. Количество носителей вируса без симптомов, помещенных на домашний карантин, составляет 81 436 или 81%.

За день поправились 1 740 человек, общее число выздоровевших достигло 81 654.

В то же время число умерших носителей коронавируса составило 174. Жертвами COVID-19 в Италии уже стали 28 884 человека.

С начала эпидемии в стране были инфицированы коронавирусом порядка 210 тысяч 717 человек, включая выздоровевших и умерших.

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По материалам: pnp.ru

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