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В Эр-Рияде назвали сроки финансовых последствий пандемии

В Эр-Рияде назвали сроки финансовых последствий пандемии
Ощутимые последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти текущего финансового года. Саудовская Аравия и весь мир не будут прежними, заявил министр финансов страны Мохаммад Жадаан в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

"Саудовская Аравия приняла жесткие и очень быстрые меры. Реальные последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти", - цитирует министра телеканал.

По словам министра, в первой четверти финансового года цифры бюджета не показали настоящий масштаб ущерба.


"Саудовская Аравия и мир не вернутся к тому, что было до коронавируса. Будут перемены в экономических процессах",- отметил Жадаан.

# В мире
По материалам: ria.ru

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