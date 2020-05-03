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В Киеве спасли мужчину, спрыгнувшего в Днепр с пешеходного моста (видео)

В Киеве спасли мужчину, спрыгнувшего в Днепр с пешеходного моста (видео)

В Киеве на пешеходном мосту, соединяющем Набережное шоссе и Труханов остров, случилось ЧП. С моста в Днепр по неизвестным причинам спрыгнул мужчина. К счастью, пострадавшему вовремя пришли на помощь полиция и врачи.

Правоохранители воспользовались моторным катером и вытащили мужчину из воды. На берегу спасенного уже ждала медицинская бригада. Причины случившегося выясняются.

Видео спасательной операции опубликовал Киев Оперативный.


Напомним, в 2019 году похожее происшествие случилось на Северном мосту в Киеве. С моста в воду прыгнул (или нечаянно упал) мужчина 56 лет. Пострадавшего заметили, благодаря сумке, вытащили из воды и передали в руки медиков. А в декабре 2019 года патрульной полиции Киева удалось отговорить отчаявшегося юношу от прыжка с моста.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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