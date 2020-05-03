В Китае выявили два новых случая заражения коронавирусом
Уточняется, что из двух новых случаев один – ввозный, был выявлен в Шанхае, еще один – локальный, зарегистрирован в провинции Шаньси. В общей сложности в Китае было выявлено 1672 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеет 451 человека, шесть находятся в тяжелом состоянии, 1221 пациент выздоровел, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 877 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 531 человек (10 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 713 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 12 таких случаев, из них два – ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 33 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 968 бессимптомных носителей.