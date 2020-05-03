В Китае выявили два новых случая заражения коронавирусом

Анастасия Иванова

Китай выявил лишь два новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, выздоровели 28 пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из двух новых случаев один – ввозный, был выявлен в Шанхае, еще один – локальный, зарегистрирован в провинции Шаньси. В общей сложности в Китае было выявлено 1672 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеет 451 человека, шесть находятся в тяжелом состоянии, 1221 пациент выздоровел, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 877 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 531 человек (10 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 713 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 12 таких случаев, из них два – ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 33 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 968 бессимптомных носителей.