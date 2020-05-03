В Крыму на 61-м году жизни умер высокопоставленный чиновник Павел Королев

Вадим Карасев

В Крыму на 61-м году жизни умер высокопоставленный чиновник – вице-премьер регионального правительства Павел Королев. О трагическом событии в СМИ сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

Чиновник, не раскрывая подробностей, сказал, что Королева не стало утром 1мая. На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции Аксенов отметил большой вклад вице-премьера в развитие региона.

Причину смерти не указали.

Ранее Южный Федеральный сообщал, что COVID-19 заразился премьер-министр Михаил Мишустин. Председателя правительства госпитализировали в одно из профильных столичных медучреждений. Его состояние оценивается как нетяжелое. Об инфицировании указали симптомы – покрасневшие глаза и кашель.