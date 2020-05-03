В Минобороны России сообщили о количестве зараженных COVID-19

Вадим Карасев

На сайте российского Министерства обороны опубликована информация о количестве зараженных коронавирусной инфекцией.

По итогам сплошного проведения тестов в ВС РФ по состоянию на 2 мая 2020 года у 1177 человек подтверждено инфицирование COVID-19. Из них, по данным Минобороны 345 человек проходят лечение в госпиталях ведомства, 317 военнослужащих получают медпомощь в изоляторе по месту службы, 10 - в лечебных учреждениях гражданской системы здравоохранения, 505 - проводят изоляцию в домашних условиях. Выздоровело за весь период 145 человек. Среди гражданского персонала российских ВС выявлено 322 зараженных человека.

Кроме того вирус обнаружен у 1195 курсантов и слушателей, проходящих обучение в высших военных учебных заведениях.

Также, как сообщает РБК, накануне министр Сергей Шойгу распорядился обеспечить безопасность военнослужащих, увольняющихся со службы. Их транспортировка до аэропортов и вокзалов должна будет проводиться силами военного транспорта после специальной санобработки. Также им будет оказана помощь в приобретении билетов к месту проживания и необходимых средств индивидуальной защиты.

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