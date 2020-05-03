В Минпромторге разъяснили отмену запрета на вывоз масок и средств защиты

Алексей Вольцев

РФ готова экспортировать средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, только в страны ЕАЭС. Об этом сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы Минпромторга.

С сегодняшнего дня власти России сняли запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, включая медицинские маски, соответствующий документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.



Два месяца назад правительство страны ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий. Отмечалось, что такие ограничения будут действовать до 1 июня и не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами одноразовых товаров для личного пользования. Затем Россия и партнеры по ЕАЭС разработали и приняли аналогичный акт, вводящий запрет на экспорт этой продукции за пределы союза, указали в Минпромторге.



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