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В Минздраве рассказали об опасности самолечения при коронавирусе

В Минздраве рассказали об опасности самолечения при коронавирусеФото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил о рисках тяжелого течения болезни, вызываемой коронавирусом, россиян, занимающихся самолечением. Об этом он рассказал в эфире «Россия 24», передает РИА Новости.

Так, основной пул тяжелобольных пациентов составляют граждане, которые пытались вылечиться самостоятельно. Впоследствии именно эта категория россиян нуждается в интенсивной терапии в больницах. Министр здравоохранения призвал население иметь эти данные в виду, когда они принимают решение о самостоятельном лечении.

В конце апреля мэр Москвы Сергея Собянин раскрыл уровень смертности среди граждан с коронавирусом, которые занимались самолечением. Так, две трети смертей приходятся на пациентов, лечившихся самостоятельно. Они доводят себя до тяжкого состояния, попадают в реанимацию и умирают.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 134 687 человек. Суммарно, за все время пандемии, в России зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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