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В Москве состоялась крупнейшая цифровая бизнес-конференция

В Москве состоялась крупнейшая цифровая бизнес-конференцияФото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

В Москве 24 апреля состоялась крупнейшая конференция для цифрового бизнеса по онлайн-ретейлу IDRF’2020. Мероприятие объединило на единой виртуальной площадке более 7 тысяч участников, а также 60 спикеров из Европы и США, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что специалисты рынка обсудили актуальную повестку и способы адаптации отрасли к новой реальности совместно с ключевыми игроками, в числе которых Ozon, AliExpress, Wildberries, Lamoda, Яндекс.Маркет, goods.ru и другие.

«Программа IDRF’2020 состояла из 5 параллельных стримов, включающих в себя доклады, презентации, воркшопы и паблик-токи отдельно для брендов, агентств, ритейлеров и селлеров, а также специальных Zoom комнат, где участники могли общаться со спикерами напрямую», — приводятся в сообщении слова одного из организаторов мероприятия Юрия Шишкина.

В ходе конференции также прошло стартап-шоу Retail Startup Show, где были представлены виртуальные стенды 30 лучших стартапов, работающих в сегменте New Retail & E-Commerce. Специальным гостем стала телеведущая, журналистка и блогер Ирена Понарошку, которая в рамках своего выступления подняла тему поддержки развития малого и среднего бизнеса на крупных площадках онлайн-торговли.

В заключительной части мероприятия передовым компаниям вручили премию E-Retail Tech Awards за развитие инноваций в онлайн-ритейле.

Организаторами конференции выступили IT-компания 24TTL и медиагруппа Publicis Groupe. 24TTL разрабатывает решения для крупного бизнеса в сегменте онлайн продаж; Publicis Groupe — крупная международная рекламно-коммуникационная компания.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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