В России отменили временный запрет на экспорт средств защиты и масок

Влада Некрасова

Временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты и масок, введённый в России 2 марта, отменён. Соответствующее постановление Правительства РФ 3 мая опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившими силу постановление правительства РФ от 2 марта «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из РФ», постановление правительства РФ от 2 апреля "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 2 марта», — сказано в документе.

Постановление вступило в силу со дня подписания — 30 апреля.

Изначально предполагалось, что введённые в марте ограничения будут действовать до 1 июня. При этом запрет не распространялся на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

Также в марте президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами Правительства поручил нарастить производство средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также сформировать их резерв. 28 апреля глава государства сообщил, что производство защитных масок в стране увеличилось более чем в 10 раз: с 800 тысяч в сутки в начале года до 8,5 миллиона в апреле.