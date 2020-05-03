В российскую армию поступят более 30 новых систем залпового огня «Торнадо»

Влада Некрасова

В этом году Вооруженные силы России получат более 30 новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) семейства «Торнадо». Об этом сегодня, 3 мая, сообщили в Минобороны РФ.

«До конца текущего года в подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ спланирована поставка более 30 современных систем залпового огня. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», — отметили в военном ведомстве.

ИА Newstes напоминает, российская 300-мм система залпового огня «Торнадо-С» включает модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с отделяемой осколочно-фугасной частью с дальностью стрельбы до 120 км. «Торнадо-С» также может применять боекомплект предшественника — РСЗО «Смерч».

РСЗО «Торнадо-Г» калибра 122 мм предназначена для нанесения ударов по находящимся на открытой местности и в укрытиях живой силе, бронетехнике, артиллерийским батареям и командным пунктам. По своей боевой эффективности «Торнадо-Г» в 2,5−3 раза превосходит предшественника — РСЗО «Град».Современные системы связи и цифровая система управления позволяют «Торнадо-Г» использовать для разведки целей, наведения и корректирования ведения огня беспилотные летательные аппараты «Орлан».