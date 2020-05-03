Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В российскую армию поступят более 30 новых систем залпового огня «Торнадо»

В российскую армию поступят более 30 новых систем залпового огня «Торнадо»

В российскую армию поступят более 30 новых систем залпового огня «Торнадо»

В этом году Вооруженные силы России получат более 30 новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) семейства «Торнадо». Об этом сегодня, 3 мая, сообщили в Минобороны РФ.

«До конца текущего года в подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ спланирована поставка более 30 современных систем залпового огня. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», — отметили в военном ведомстве.

ИА Newstes напоминает, российская 300-мм система залпового огня «Торнадо-С» включает модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с отделяемой осколочно-фугасной частью с дальностью стрельбы до 120 км. «Торнадо-С» также может применять боекомплект предшественника — РСЗО «Смерч».

РСЗО «Торнадо-Г» калибра 122 мм предназначена для нанесения ударов по находящимся на открытой местности и в укрытиях живой силе, бронетехнике, артиллерийским батареям и командным пунктам. По своей боевой эффективности «Торнадо-Г» в 2,5−3 раза превосходит предшественника — РСЗО «Град».Современные системы связи и цифровая система управления позволяют «Торнадо-Г» использовать для разведки целей, наведения и корректирования ведения огня беспилотные летательные аппараты «Орлан».

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Судно для достройки «Северного потока-2» подошло к российским берегам
Судно для достройки «Северного потока-2» подошло к российским берегам
Водонаева возмутилась «придворным шутом» Охлобыстиным на службе «для избранных»
Водонаева возмутилась «придворным шутом» Охлобыстиным на службе «для
МИД отметил особое значение журналистики в условиях пандемии COVID-19
МИД отметил особое значение журналистики в условиях пандемии COVID-19
Высокую смертность от коронавируса в Европе объяснили нехваткой витамина D
Высокую смертность от коронавируса в Европе объяснили нехваткой
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Названы самые ранние симптомы коронавируса
Парламент Ирана текущего созыва прекратит работу 26 мая
Парламент Ирана текущего созыва прекратит работу 26 мая
В российскую армию поступят более 30 новых систем залпового огня «Торнадо»
В российскую армию поступят более 30 новых систем залпового огня
Спекулянты накручивают на материалах для масок до 500%, заявил "Ростех"
Спекулянты накручивают на материалах для масок до 500%, заявил
"Давление из-за океана". Сенатор оценил призыв Шредера к отмене санкций
"Давление из-за океана". Сенатор оценил призыв Шредера к отмене
Скабеева призвала пугать россиян для борьбы с коронавирусом
Скабеева призвала пугать россиян для борьбы с коронавирусом
Экипаж российского военного судна «Ромуальд Муклевич» проходит карантин
Экипаж российского военного судна «Ромуальд Муклевич» проходит
МИД Сирии: США и Израиль ставят под угрозу стабильность на Ближнем Востоке
МИД Сирии: США и Израиль ставят под угрозу стабильность на Ближнем

Топ на сегодня

Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных
Названы главные признаки финансового мошенничества
Названы главные признаки финансового мошенничества
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День

Еще по теме

Минобороны в рамках гособоронзаказа получит более тридцати РСЗО "Торнадо"
Минобороны России продолжит активную закупку новейших РСЗО «Торнадо-С» и «Торнадо-Г»
Минобороны РФ заявил о начале перевооружения ракетных войск
В Туле установили памятник создателю РСЗО «Град»