В Ростовской области сотрудники бьюти-сферы ушли в „тень“

Вадим Карасев

Услуги мастеров бьюти-сферы всегда пользуются спросом у всех слоёв населения. В Ростовской области из-за введения режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса повсеместно закрылись салоны красоты и парикмахерские. В результате потери заработка некоторые мастера маникюра и парикмахеры стали работать не в салонах, а принимать клиентов на дому.

Чтобы не нарушать закон, представители бьюти-сферы обратились к главе региона Голубеву с просьбой разрешить им возобновить свою деятельность, но губернатор Голубев не разрешил открыться салонам. Хотя, отмечает издание „АиФ-Ростов“ во многих российских регионах губернаторы пошли на уступки и открыли парикмахерские и маникюрные салоны.

Татьяна Рогова, руководитель одного из салонов красоты, рассказала корреспонденту издания, что все требования санитарных норм Роспотребнадзора большинство салонов могут выполнить.

По её словам, салонам под силу организовать обработку инструментов и помещений и отрегулировать поток клиентов, а также снабдить мастеров средствами защиты. Однако, остаётся одна проблема – финансовая. В условиях пандемии цены на маски и средства дезинфекции резко подскочили.

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