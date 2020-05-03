В Ростовской области за сутки выписано почти 200 штрафов нарушителям режима самоизоляции

Вадим Карасев

За минувшие сутки в Ростовской области за нарушение действующего режима самоизоляции были оштрафованы почти 200 человек. Эта информация поступила из пресс-центра по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Всего с 31 марта - даты введения режима самоизоляции в Ростовской области - оформлено 6116 протоколов, 199 из них - за последние сутки. 763 человека оплатили штрафы согласно вынесенным решениям суда. 12 нарушителям режима самоизоляции пришлось расстаться с 30 тыс руб, 141 человек получил штраф в сумме 15 тыс руб. Еще 107 жителей региона заплатили суммы в размере от 5 до 10 тыс руб. 503 дончанина были оштрафованы на 1 - 4 тыс руб.

Напоминаем, что режим самоизоляции действует на всей территории Ростовской области. Граждане имеют право покидать свои дома только по работе, в магазин, аптеку или для выгула домашних животных ( не далее 100 м от дома).

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