Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В РПЦ предложили на время пандемии запретить аборты

В РПЦ предложили на время пандемии запретить аборты

Предложение о вводе моратория на аборты в России на период эпидемии коронавирусной инфекции озвучили в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Сообщает РИА Новости.

По мнению священника Федора Лукьянова, аборт нельзя назвать лечебной процедурой. Это операция, которая наносит вред здоровью женщины и ее последующим детям. Такая манипуляция может ослабить организм и привести к заболеванию COVID-19, а соответственно и способствовать распространению инфекции.

Лукьянов обратился к государственным медицинским учреждениям и частным клиникам и призвал их в период пандемии прекратить делать аборты . По его видению, это поможет снизить риск распространения инфекций среди женщин и их семей.

Священник также выразил поддержку министру здравоохранения Михаилу Мурашко, который рекомендовал временно приостановить делать процедуру ЭКО.

Мнение протоиерея Дмитрия Смирнова также соответствует данной направленности. Он говорит, что, если в нашей стране продолжат делать такое количество абортов, русских просто не останется.

, - высказался отец Дмитрий.

В целом позиция Федора Лукьянова соответствует мировоззрению Русской православной церкви, которая предлагает вывести аборты за рамки обязательного медицинского страхования.

Читайте также: В РПЦ заступились за протоиерея Смирнова
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Скабеева призвала пугать россиян для борьбы с коронавирусом
Скабеева призвала пугать россиян для борьбы с коронавирусом
Экипаж российского военного судна «Ромуальд Муклевич» проходит карантин
Экипаж российского военного судна «Ромуальд Муклевич» проходит
МИД Сирии: США и Израиль ставят под угрозу стабильность на Ближнем Востоке
МИД Сирии: США и Израиль ставят под угрозу стабильность на Ближнем
Малому бизнесу в США за неделю выдали кредиты на сумму $175 миллиардов
Малому бизнесу в США за неделю выдали кредиты на сумму $175 миллиардов
Новая возлюбленная Сергея Жигунова распродает вещи, чтобы оплатить долги
Новая возлюбленная Сергея Жигунова распродает вещи, чтобы оплатить
Минобороны в рамках гособоронзаказа получит более тридцати РСЗО "Торнадо"
Минобороны в рамках гособоронзаказа получит более тридцати РСЗО
Заряд позитива на день: Пелагея поделилась новыми снимками с дочерью Таисией
Заряд позитива на день: Пелагея поделилась новыми снимками с дочерью
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы водохранилища в Узбекистане
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы водохранилища в
Недостаток витамина D может приводить к высокой смертности от COVID-19
Недостаток витамина D может приводить к высокой смертности от COVID-19
В России парад Победы в Минске назвали пиром во время чумы
В России парад Победы в Минске назвали пиром во время чумы
«Газпром» заставили снизить цены на газ для Польши
«Газпром» заставили снизить цены на газ для Польши
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1932
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1932

Топ на сегодня

Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных COVID-19
Краски теряются. Проценко обозначил новые "странности" больных
Названы главные признаки финансового мошенничества
Названы главные признаки финансового мошенничества
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
Возбуждено дело после гибели двух детей, выпавших из окна в Москве
Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Гузееву рассмешил «стояк в подъезде»
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День Гарри Поттера
Роулинг пожертвовала миллион фунтов на благотворительность в День

Еще по теме

В РПЦ призвали урезать зарплату медикам за аборты
Мизулина считает, что ведение запрета на аборты не решит проблемы
Патриарх Кирилл подписал обращение за полный запрет абортов в России
В РПЦ эпидемию рака назвали карой за аборты