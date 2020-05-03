В РПЦ предложили на время пандемии запретить аборты

Вадим Карасев

Предложение о вводе моратория на аборты в России на период эпидемии коронавирусной инфекции озвучили в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Сообщает РИА Новости.

По мнению священника Федора Лукьянова, аборт нельзя назвать лечебной процедурой. Это операция, которая наносит вред здоровью женщины и ее последующим детям. Такая манипуляция может ослабить организм и привести к заболеванию COVID-19, а соответственно и способствовать распространению инфекции.

Лукьянов обратился к государственным медицинским учреждениям и частным клиникам и призвал их в период пандемии прекратить делать аборты . По его видению, это поможет снизить риск распространения инфекций среди женщин и их семей.

Священник также выразил поддержку министру здравоохранения Михаилу Мурашко, который рекомендовал временно приостановить делать процедуру ЭКО.

Мнение протоиерея Дмитрия Смирнова также соответствует данной направленности. Он говорит, что, если в нашей стране продолжат делать такое количество абортов, русских просто не останется.

, - высказался отец Дмитрий.

В целом позиция Федора Лукьянова соответствует мировоззрению Русской православной церкви, которая предлагает вывести аборты за рамки обязательного медицинского страхования.

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